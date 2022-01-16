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Перший планшет Nokia на
Android надійшов у продаж в...

Перший планшет Nokia на Android надійшов у продаж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 22:48

Перший планшет Nokia на Android надійшов у продаж в...

Пропонуємо до обговорення:
У компанії HMD Global вже повідомили про старт продаж першого Android-планшета від компанії Nokia (тут використовується Android 11, компанія обіцяє оновлювати Android ще два роки, а оновлення безпеки будуть виходити ще три роки).

Дивися повний текст Перший планшет Nokia на Android надійшов у продаж в Україні за доступною ціною.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 22:49

отстой. Фу. Для планшета это мало.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 23:03

  m12345oleg написав:отстой. Фу. Для планшета это мало.

ага как минимум 6/128, а лучше 8\256
yama
 
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