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Маск розповів, у яку суму обійдеться відправка людей на Марс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск в інтерв'ю розповів, що відправка ракети з екіпажем на Марс зараз коштуватиме понад трильйон доларів.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:07
сам пророк полететь не хочет?
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