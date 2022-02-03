Частина фахівців з нерухомості в Україні не рекомендує купувати квартири у хрущовках.
Дивися повний текст Ріелтори розповіли, які квартири в Україні не варто купувати.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 11:39
Ріелтори розповіли, які квартири в Україні не варто купувати
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Дивися повний текст Ріелтори розповіли, які квартири в Україні не варто купувати.
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