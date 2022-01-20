В Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, ГРВІ або COVID-19, можуть отримати електронний лікарняний.
Дивися повний текст Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до лікаря.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:01
Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до...
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Дивися повний текст Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до лікаря.
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:14
Т.е. больничные вообще не выдавали что ли? На период карантина же запретили и к врачам приходить, если болен, и они всё лечат по телефону.
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