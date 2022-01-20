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Лікарняний на 5 днів: як
отримати довідку без візиту до...

Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:01

Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, ГРВІ або COVID-19, можуть отримати електронний лікарняний.

Дивися повний текст Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до лікаря.
R2
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бедные работодатели.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:14

Т.е. больничные вообще не выдавали что ли? На период карантина же запретили и к врачам приходить, если болен, и они всё лечат по телефону.
moveton
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