Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Додано: Чет 10 лют, 2022 18:19

_hunter написав: Успіх написав: \\\

Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)

Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ! \\\Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ! Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.

Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните". Прикольная идея-- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".

Ви б спочатку визначилисьА що Ви збираєтесь контролювати?Загальну виручку - це одне і в принципі простоСкільки штук чого продали - це друге, так само просто..але навіщо?Скільки продали , скільки купили і скільки залишилось і по якій цін - це також можливо...але де тут тоді спрощена система?І кожен податківець повинен на око визначити що там правильно а що ні?А тепер лайфаки,які на раз/два обійдуть всі вищеперечислені пункти.1 Якби я повинен був вносити в касовий ту саму назву, штрихкод і так далі що отримав від постачальника - може б щось з того вийшло..але точно не на сьогоднішньому рівні кваліфікації податкової чи бізнесу..А раз так , то я можуа - Отримати наприклад 100 пляшок(пачок/кілограм)б - запрограмовую цей товар якпляшка1 - це пляшка з ціною 100 грнпляшкаАкціяНабір - це дві пляшки і вафелька( за 5 грн) з ціною 100,01 грн....б - інструктую продавця, що на кожних 5 проданих пляшок, він пробиває 1 пляшкаАкціяНабір....Ця операція, дозволяє мені сховати весь прибуток від торгівлі цими пляшками...При цьому - в мене зявиться 20 пляшок необлікованих...які я продам постійним клієнтам без чекаТобто жодного поставленого завдання від фіскалізації Гетьманцев не добється...Просто з часом, виявиться, що обєм операцій для контролю - настільки великий, що його просто будуть ігнорувати, внаслідок відсутності ресурсів...При цьомуЯкби фіскалізацію всіх і всього робив я...1 За рахунок Держави , виділив би термінали , якіб створювали накладну в електронному вигляді і відправляли їїа - в податковуб - покупцю...прямо на термінал покупця, і в цьому терміналі, покупець( він же продавець вроздріб) до ціни входу ставив свою ціну виходу2 Обмежив би перелік товарів які контролюються тільки підакцизними і тими які складно контролювати рух на митниці3 Створив би замість 1 млн товарної номенклатури - 10-50 груп і будь який куплений/проданий товар був би в своїй групітобто якщо є кокаКола і пепсі кола по ціні 30 грн...то вони б купувались яктовар30 грн в групі водиТаким чином був би сквозний електронний контроль..а так як зараз кожен з 500 000 касових, буде закодовувати по своєму...То який інспектор розбереться чому з гуртовні вийшлопивЛьв500СВ-пиво Львівське 500мллітрів світлеа продалосьСЛСВЛВ0,5 -авутичітлеівське0,5л(вони ж 500 мілілітрів)