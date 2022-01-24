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Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:19

  _hunter написав:
  Успіх написав:\\\
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)
Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
Прикольная идея :lol: -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
Ви б спочатку визначились
А що Ви збираєтесь контролювати?
Загальну виручку - це одне і в принципі просто
Скільки штук чого продали - це друге, так само просто..але навіщо?
Скільки продали , скільки купили і скільки залишилось і по якій цін - це також можливо...але де тут тоді спрощена система?
І кожен податківець повинен на око визначити що там правильно а що ні?

А тепер лайфаки,які на раз/два обійдуть всі вищеперечислені пункти.
1 Якби я повинен був вносити в касовий ту саму назву, штрихкод і так далі що отримав від постачальника - може б щось з того вийшло..але точно не на сьогоднішньому рівні кваліфікації податкової чи бізнесу..
А раз так , то я можу
а - Отримати наприклад 100 пляшок(пачок/кілограм)
б - запрограмовую цей товар як
пляшка1 - це пляшка з ціною 100 грн
пляшкаАкціяНабір - це дві пляшки і вафелька( за 5 грн) з ціною 100,01 грн....
б - інструктую продавця, що на кожних 5 проданих пляшок, він пробиває 1 пляшкаАкціяНабір....

Ця операція, дозволяє мені сховати весь прибуток від торгівлі цими пляшками...
При цьому - в мене зявиться 20 пляшок необлікованих...які я продам постійним клієнтам без чека

Тобто жодного поставленого завдання від фіскалізації Гетьманцев не добється...
Просто з часом, виявиться, що обєм операцій для контролю - настільки великий, що його просто будуть ігнорувати, внаслідок відсутності ресурсів...

При цьому
Якби фіскалізацію всіх і всього робив я...
1 За рахунок Держави , виділив би термінали , якіб створювали накладну в електронному вигляді і відправляли її
а - в податкову
б - покупцю...прямо на термінал покупця, і в цьому терміналі, покупець( він же продавець вроздріб) до ціни входу ставив свою ціну виходу
2 Обмежив би перелік товарів які контролюються тільки підакцизними і тими які складно контролювати рух на митниці
3 Створив би замість 1 млн товарної номенклатури - 10-50 груп і будь який куплений/проданий товар був би в своїй групі
тобто якщо є кокаКола і пепсі кола по ціні 30 грн...то вони б купувались як
товар30 грн в групі води


Таким чином був би сквозний електронний контроль..
а так як зараз кожен з 500 000 касових, буде закодовувати по своєму...
То який інспектор розбереться чому з гуртовні вийшло
пивЛьв500СВ-пиво Львівське 500мллітрів світле
а продалось
СЛСВЛВ0,5 -СлавутичСвітлеЛьвівське0,5л(вони ж 500 мілілітрів)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:53

  _hunter написав:Я уже в какой-то "РРО-шной" теме говорил: фискализация -- она не только (и не столько) про налоги "прямо сейчас" -- она про учет. Поэтому если благодаря ей в бюджет хоть "лишние" 5% поступят -- _задача максимум_ будет считаться выполненной.

И вообще учёт - это отличная тема. Учет и контроль – вот главное, что требуется для «налажения», для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества Заодно, если наладить такой учёт, который имел в виду В.И., всё зелёные и прочие цветные к стенке станут. И многие другие, правда, тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:56

Ну що - перший пішов
Кабінет міністрів звільнив підприємців, які працюють у селищах, від вимоги обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), за винятком точок продажу продукції підакцизних груп.

Про це свідчить відповідна постанова №95 від 9 лютого оприлюднена на "Урядовому порталі". Джерело: https://biz.censor.net/n3315324
А села і селища..це 30% населення України...
Тепер розумієте
Що це не було бажання налагодити..
Здурі думали бабла скосити...а вийшло що треба буде ще й доплачувати....
budivelnik
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