Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросла на 8,7 млрд гривень.
Дивися повний текст Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не хочуть платити українці.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Дивися повний текст Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не хочуть платити українці.
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Статистику эту надо делить на 10)) все платят вовремя и даже с авансом, не представляю как можно не платить за газ и ээ?? олигарх тебе отключит за неделю даже весь многоквартирный например по утечке газа.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:01
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