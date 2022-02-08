Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року зросла на 8,7 млрд гривень.
Дивися повний текст Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не хочуть платити українці.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Дивися повний текст Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не хочуть платити українці.
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:44
Статистику эту надо делить на 10)) все платят вовремя и даже с авансом, не представляю как можно не платить за газ и ээ?? олигарх тебе отключит за неделю даже весь многоквартирный например по утечке газа.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:01
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:24
Это только цветочки, ягодки будут после изменения тарифов на газ и электиричество, которое этим летом неизбежно...
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:38
А смысл платить? Что они сделают? Некоторые услуги невозможно "отключить", а те что могут отключить, можно самостоятельно подключить.
Но я не призываю не платить, я как раз с другой стороны противостояния.
У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?"
С его слов, у них если не платишь, то ты попадаешь в "черный список", и тебе в будущем кредита не дадут, на работу не возьмут, и реально в тюрьму сажают. Может врал. Но то, что он был шокирован этим фактом, было видно на его лице.
Додано: Чет 10 лют, 2022 11:36
По другим услугам проблема другая и более впжная - как подсчитать количество предоставленого тепла или управления дома?? Если ед. имеют т.счетчики и как правило один на дом. Я лично знаю дом где пол дома не отапливается 6 лет и там по каждому счету начислено по 50000 грн. А страдает весь дом потому что соседн плохо отопленые квартиры заберают тепло и не платит уже весь дом. Или есть терпилы которым сделали ремонт крыши или подьезда)))
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