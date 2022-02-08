Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...

Додано: Чет 10 лют, 2022 10:38

l4567 написав: не представляю как можно не платить не представляю как можно не платить

А смысл платить? Что они сделают? Некоторые услуги невозможно "отключить", а те что могут отключить, можно самостоятельно подключить.Но я не призываю не платить, я как раз с другой стороны противостояния.У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?"С его слов, у них если не платишь, то ты попадаешь в "черный список", и тебе в будущем кредита не дадут, на работу не возьмут, и реально в тюрьму сажают. Может врал. Но то, что он был шокирован этим фактом, было видно на его лице.