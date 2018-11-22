Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Откуда дровишки? -- ссылки на нормативку можно?
Да, это так и есть с ноября. У меня квартира под ремонтом, никто там не живет, но с декабря насчитывают так, хотя теплосчетчик установлен и поверен. Вот как это объясняет ЦКС: "Щодо нарахувань послуги з теплової енергії повідомляємо, що в листопаді 2021 р. по Вашому о/р було здійснено донарахування. Згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 315 від 22.11.2018р. «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії. Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку ТЕ, ніж за мінімальною часткою середнього питомого споживання, такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії. Цією часткою перевіряють додержання теплового режиму в цих приміщеннях протягом опалювального періоду, в яких не допускається зниження температури повітря більше ніж на 4 °C від нормативної температури внутрішнього повітря."
Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Откуда дровишки? -- ссылки на нормативку можно?
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2018 № 315
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 р. за № 1502/32954
Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг
Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії (qопmin) дорівнює 50 % від середнього питомого споживання теплової енергії на опалення (qопmin), тобто qопmin = 0,5 x qоп.
2. У кожному розрахунковому періоді протягом опалювального періоду перевіряється дотримання вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалюваних приміщеннях, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії / приладами-розподілювачами теплової енергії / вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді). При перевірці спожитий опалюваним приміщенням обсяг теплової енергії на опалення, визначений за показаннями вузла розподільного обліку теплової енергії / приладів-розподілювачів теплової енергії / вузлів розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді) та віднесений до загальної/опалюваної площі/об'єму цього приміщення, порівнюється з мінімальною часткою середнього питомого споживання теплової енергії. У разі недотримання цієї вимоги опалюваному приміщенню донараховується обсяг теплової енергії за такими формулами:
Примат написав:l4567 не понятно, что вы хотели сказать.
На всякий случай, если у всех в доме стоят счетчики на тепло, то вы можете перекрыть краник в квартире, чтобы счетчик не считал, но вам будут начислять 50% от среднего начисления по дому (пропорционально квадратуре). Другими словами, меньше 50% от среднего начисления не может быть выставлен счет за тепло, даже если у вас отключены все батареи и перекрыт кран на входе в квартиру, вы всё-равно должны платить за тепло.
Откуда дровишки? -- ссылки на нормативку можно?
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
А смысл платить? Что они сделают? Некоторые услуги невозможно "отключить", а те что могут отключить, можно самостоятельно подключить.
Но я не призываю не платить, я как раз с другой стороны противостояния. У меня как-то ремонт делал человек из Израиля, он во время ремонта общался в городе с местными жителями и узнал, что у нас люди не платят. Он был в шоке. Первое, что он спросил: "А у вас у тюрьму не сажают?"
С его слов, у них если не платишь, то ты попадаешь в "черный список", и тебе в будущем кредита не дадут, на работу не возьмут, и реально в тюрьму сажают. Может врал. Но то, что он был шокирован этим фактом, было видно на его лице.
Что интересно сказал бы этот эврэй у себя дома, если б ему докидывали к счёту по электрике без кондЁра ещё немного за охлаждение его квартиры от стен соседей, включивших кондёры с марта по ноябрь, и денежка за эту электрику,ну и охлаждённую воду Иордана допустим , уходила в оффшоры Абу-Даби и Тегерана без обьяснений, с чего это так задирают постоянно тарифы?
Я не оплачиваю так как долги не признаю. написал виклик, потом акт претензию. на отопление тоже напридумывали, незаконно оформленная организация судя по ответам на запыты. Електрика - написал скаргу, нкрекп ответила что подождите 45 дней, жду уже второй год и не оплачиваю. может в суд подам на тарифы как Коломойский и Ахметов
Востаннє редагувалось golllmax в Чет 10 лют, 2022 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Доставка газа не законная, это как доставка ветра., абсурд. нам не насчитывают затраты на компрессорное оборудование, так как они мизерные и понятные, нам не насчитывают затраты на ремонты трубопрорвода, так как этот трубопровод не принадлежит тем фирмам которые счета выставляют и не находится в их аренде, кроме того он не ремонтируется. А услуга по закону - это задание потребителя тому кто дает услугу. Как я должен дать человеку или юр лицу дать задание, доставить газ? во рту чтоли? вот так суд и выигрываеться. Кроме того 33 ст Конституции. Напишите им запыт - "Надайте мені документи про походження газу"