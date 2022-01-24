Для оформлення та встановлення РРО/ПРРО жодні великі витрати не знадобляться.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15
Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15
реформа состоялась - будет бежать он со своей реформой прямиком в штаты
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:36
Рекетир разбущевался. Великий юрист хоче повісити злочини податкових агентів на громадян України. А його друзі - слуги народу обмінюються подарунками щоб замести сліди своїх здочинів і хабарів за його рекомендаціею.
Зараз переглядають цей форум: tetiv і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|