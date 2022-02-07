RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ренту на видобування газу
пропонують збільшити залежно...

Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:52

Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.

Дивися повний текст Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно від цін на ринку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97431
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:52

Газ в недрах принадлежит гражданам Украины, т.е нам. Газ добывает финансируемая нами госструктура -Укргазвыдлобування, т.е мы лично оплачиваем добычу нашего газа. Наш газ ещё и рентой обкладывают, которую МЫ же и оплачиваем? Это вообще не беспредел? Открытый грабёж пересичного!
Рента должна зачислятся каждому украинцу на карточку - только тогда можно вводить ренту! Иначе это открытый грабёж.
Отдельный вопрос, почему при себестоимости НАШЕГО газа в 1000 грн нам же его продают по 7900 грн? И где эта дельта оседает? А в ответ тишина.....
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:33

Svetas

где оседает дельта: в бюджете Украины через налоги, ренту, дивиденды Укргазвидобування.
на эти деньги вам делают инфраструктуру, содержат полицию и чиновников, здравоохранение, образование, суды, дороги, и дотируют коммуналку. Раздают смартфоны и е-пидтрымку, субсидии, соцпомощь и пенсии.
таким образом деньги от украинского газа возвращаются народу Украины в виде благ.
ну это в теории, реально же, конечно, державныки и популисты спускают их в унитаз.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 05.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна переходить на облік газу в кіловат-годинах: як... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 07 лют, 2022 14:27
48 5133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 20:29
N0mad
«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,... 1, 2
R2 » Сер 02 лют, 2022 13:34
19 2122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 18:21
andrijk777
У Раді пропонують знизити ПДВ на українські продукти та...
R2 » Сер 09 лют, 2022 23:28
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 23:28
r_a_piskunov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (223)
10.02.2022 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.