Укрзалізниця має намір побудувати 60 нових залізничних платформ у Києві й області.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31
Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області
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Дивися повний текст Укрзалізниця планує «велике будівництво» в Києві й області.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:31
Если пригородные поезда и электрички для УЗ невыгодны-то на кой ляд вы вбухиваете туда средства? Поднимайте цены билетов до реальных, экономически обоснованных, убирайте все льготы, которые УЗ никто не возмещает и , может быть, вся Киевская область не будет ежедневно ездить в Киев на работу, да и селяне с пучком укропа также.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
Ходят слухи, что все, что УЗ теряет на пассажирских перевозках -- она с лихвой получает с грузовых...
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