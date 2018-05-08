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Finance.ua: Сколько стоит сходить на свидание в Киеве
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Расчет Finance.ua
Аналитики Deutsche Bank неоднократно рассчитывали индекс свидания. Это некий рейтинг городов, который составляется на основе стоимости «романтического набора»: поездка в такси, ужин на двоих, пара кружек пива и билеты в кино.
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D2
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:09
платит девушка?
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cohan
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:17
cohan написав:
платит девушка?
якщо вона - Аллочка П.
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Son of Sun
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:28
Прям Risky Business с Томом Крузом:"ты водил ее на ужин? И каков результат? - Она дала Джиму. - Ты мог за те же деньги более результативно провести вечер с тьолкой покрасивее..")))
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svk_neo
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:41
Особо экономным вполне достаточно пляшки саморобки, на закусь курятина (сигареты), Ютуб и велосипед. Зачем платить больше, если и результат предсказуемее ?
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warlamp
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:34
warlamp написав:
Особо экономным вполне достаточно пляшки саморобки, на закусь курятина (сигареты), Ютуб и велосипед. Зачем платить больше, если и результат предсказуемее ?
кому і кобила - наречена
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Son of Sun
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