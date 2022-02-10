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Польська PGNiG відповіла
«Газпрому» позовом про зниження...

Польська PGNiG відповіла «Газпрому» позовом про зниження...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:20

Польська PGNiG відповіла «Газпрому» позовом про зниження...

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG направила відповідь на позов російського "Газпрому" про підвищення ціни з 2017 року та у зустрічному позові вимагає знизити ціну.

Дивися повний текст Польська PGNiG відповіла «Газпрому» позовом про зниження ціни на газ.
R2
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