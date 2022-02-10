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Польська PGNiG відповіла «Газпрому» позовом про зниження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG направила відповідь на позов російського "Газпрому" про підвищення ціни з 2017 року та у зустрічному позові вимагає знизити ціну.
Дивися повний текст Польська PGNiG відповіла «Газпрому» позовом про зниження ціни на газ
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:36
путєнг вже на свалці історіґ..
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