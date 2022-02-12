За попередніми підрахунками країна за 10 років втратить 5 млн працездатних людей.
Дивися повний текст Україна втратить чверть трудових ресурсів за 10 років — Інститут майбутнього.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 21:23
Україна втратить чверть трудових ресурсів за 10 років —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратить чверть трудових ресурсів за 10 років — Інститут майбутнього.
Додано: Суб 12 лют, 2022 21:23
С РРО-цидом от азіровского недобитка - гавнянцева, еще больше будет терять.
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