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Україна втратить чверть трудових
ресурсів за 10 років —...

Україна втратить чверть трудових ресурсів за 10 років —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 21:23

Україна втратить чверть трудових ресурсів за 10 років —...

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми підрахунками країна за 10 років втратить 5 млн працездатних людей.

Дивися повний текст Україна втратить чверть трудових ресурсів за 10 років — Інститут майбутнього.
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С РРО-цидом от азіровского недобитка - гавнянцева, еще больше будет терять.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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