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Квартира з боргами за
комуналку: чи повинен новий...

Квартира з боргами за комуналку: чи повинен новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 10:34

Квартира з боргами за комуналку: чи повинен новий...

Пропонуємо до обговорення:
Чи зобов'язаний новий власник платити – вирішує суд.

Дивися повний текст Квартира з боргами за комуналку: чи повинен новий власник їх сплачувати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 10:34

Не знаю как сейчас, после 2014 года, но раньше во время сделки купли\продажи нотариусы всегда требовали справки из всех коммунальных служб об отсутствии задолженности и самовольной замены отопительного оборудования, наличии пломб. Без справок сделки не проводили, а если какой-то продавец и купил в теплосети липовую справку об отсутствии задолженности , то отвечать за эти долги должна теплосеть.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 11:35

  warlamp написав:Не знаю как сейчас, после 2014 года, но раньше во время сделки купли\продажи нотариусы всегда требовали справки из всех коммунальных служб об отсутствии задолженности и самовольной замены отопительного оборудования, наличии пломб. Без справок сделки не проводили, а если какой-то продавец и купил в теплосети липовую справку об отсутствии задолженности , то отвечать за эти долги должна теплосеть.


Смотрите. Когда то было Киевэнерго постачальником тепла. Сейчас постачальником идет Киевтеплоэнерго. Справки берут у второй компании, а долги могут быть перед первой.
Такое было в моей практике, теща задолжала нехилую сумму и мне пришлось даже искать кому должна. Потому что перед Киевтеплоэнерго долгов не было, а Киевэнерго уже смирилось что ей были должны и долго не могли найти этот долг. А квартира под арестом.
p_a_l
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