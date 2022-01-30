Чи зобов'язаний новий власник платити – вирішує суд.
Дивися повний текст Квартира з боргами за комуналку: чи повинен новий власник їх сплачувати.
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Додано: Нед 13 лют, 2022 10:34
Квартира з боргами за комуналку: чи повинен новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квартира з боргами за комуналку: чи повинен новий власник їх сплачувати.
Додано: Нед 13 лют, 2022 10:34
Не знаю как сейчас, после 2014 года, но раньше во время сделки купли\продажи нотариусы всегда требовали справки из всех коммунальных служб об отсутствии задолженности и самовольной замены отопительного оборудования, наличии пломб. Без справок сделки не проводили, а если какой-то продавец и купил в теплосети липовую справку об отсутствии задолженности , то отвечать за эти долги должна теплосеть.
Додано: Нед 13 лют, 2022 11:35
Смотрите. Когда то было Киевэнерго постачальником тепла. Сейчас постачальником идет Киевтеплоэнерго. Справки берут у второй компании, а долги могут быть перед первой.
Такое было в моей практике, теща задолжала нехилую сумму и мне пришлось даже искать кому должна. Потому что перед Киевтеплоэнерго долгов не было, а Киевэнерго уже смирилось что ей были должны и долго не могли найти этот долг. А квартира под арестом.
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