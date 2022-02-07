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Нафтогаз вже закуповує
валюту для імпорту газу

Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:25

  Svetas написав: Путин по прямыи контрактам Беларуси продаёт во 135 долл, Украине предлагает по 220 долл.

Це просто брехня. Путін не пропонує газ Україні по 220, навіщо постійно брехати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:46

  _hunter написав:
  Svetas написав:_hunter
Что происходит в Беларусии меня вообще не интересует. Это пусть Бацька решает. \\\

А зря: если с лысым хотите начать торговать -- стоит посмотреть чем уже имеющиеся партнеры расплачиваются -- кроме официально заявленных $$$.


ОК, но почему других товаров из рашки на 8 млрд. долл. импортировать можно, товарооборот между странами в 2021 вырос почти на 23%, а по украинским данным так вообще на 39%, однако, газ по прямым контрактам покупать никак нельзя - извините, но этого я понять не могу....
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/9/682210/

интересно как быстро местные модераторы удалят такую "крамолу" :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:13

Re: Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу

  antikkristall написав:ОК, но почему других товаров из рашки на 8 млрд. долл. импортировать можно, товарооборот между странами в 2021 вырос почти на 23%, а по украинским данным так вообще на 39%, однако, газ по прямым контрактам покупать никак нельзя - извините, но этого я понять не могу....

По-перше - хто буде платити за Лугандон? Газпром вішає борг Придністров'я на Молдову.
По-друге, Газпром не хоче фіксувати ціну на довгий період, і вимагає, щоб кожен рік перед ним плазували за ціну.
По-третіх, Газпром не хоче продавати газ західним партнерам на нашому кордоні.
По-четвертих, Газпром вже блокував нам постачання раніше, тим паче, якщо буде війна, який може бути газ? А це стратегічний товар, його, як вугілля, по Чорному морю не привезеш.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:18

Проблемы тут всего две:
1) есть труба
2) есть свой газ, принадлежащий народу

С этого и кормится газовая мафия, обворовывая народ. Не было бы трубы и газа, не было бы и мафии и все было бы оки, можно было бы спокойно закупать газ за границей по низким ценам.

Сейчас похожая проблема складывается с мукой. Есть поля, был огромный урожай зерна вывезенный за границу. И есть высокие цены на муку, которую теперь приходится закупать дорого за границей. Результат захвата мафией монопольного положения.

Это стандартные проблемы стран добывающих сырьевые ресурсы - приходит мафия и садится на поток.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:29

Re: Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу

  Цитрин написав:Сейчас похожая проблема складывается с мукой. Есть поля, был огромный урожай зерна вывезенный за границу. И есть дефицит на муку, которую теперь приходится закупать дорого за границей. Результат захвата мафией монопольного положения.

Казочки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:11

  lapay написав:
  antikkristall написав:ОК, но почему других товаров из рашки на 8 млрд. долл. импортировать можно, товарооборот между странами в 2021 вырос почти на 23%, а по украинским данным так вообще на 39%, однако, газ по прямым контрактам покупать никак нельзя - извините, но этого я понять не могу....

По-перше - хто буде платити за Лугандон? Газпром вішає борг Придністров'я на Молдову.
По-друге, Газпром не хоче фіксувати ціну на довгий період, і вимагає, щоб кожен рік перед ним плазували за ціну.
По-третіх, Газпром не хоче продавати газ західним партнерам на нашому кордоні.
По-четвертих, Газпром вже блокував нам постачання раніше, тим паче, якщо буде війна, який може бути газ? А це стратегічний товар, його, як вугілля, по Чорному морю не привезеш.



Если насчет ОРДЛО еще могу согласится, в остальном сплошное бла-бла-бла:)
Фиксированных цен на долгий период уже давно не существует есть формулы для их расчета с привязкой к нефтяным или газовым котировкам на международных биржах, разговор идет о прямых закупках газа для Украины - западные партнеры здесь не причем от слова совсем, а насчет войны во время которой одни товары можно покупать а другие нельзя - это вообще нонсенс.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:23

Re: Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу

  antikkristall написав:Фиксированных цен на долгий период уже давно не существует есть формулы для их расчета с привязкой к нефтяным или газовым котировкам на международных биржах, разговор идет о прямых закупках газа для Украины - западные партнеры здесь не причем от слова совсем, а насчет войны во время которой одни товары можно покупать а другие нельзя - это вообще нонсенс.

Так хто заважає Фірташу чи куму купувати газ у Газпрома, як приватна компанія, хай і через швейцарську прокладку, як колись? В мене є відповідь - Путлер заважає, бо для нього газ зброя, яку він хоче використати проти нас, прив'язавши постачання газу до політичних поступок, як в Білорусі.
Це ж очевидні речі - російський газ для України і ринок на різних полюсах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:23

antikkristall
Так хто заважає Фірташу чи куму купувати газ у Газпрома, як приватна компанія, хай і через швейцарську прокладку, як колись?
Питання поставлене. Ваша відповідь?
andrijk777
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  #<12
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