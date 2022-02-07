Це просто брехня. Путін не пропонує газ Україні по 220, навіщо постійно брехати?
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Додано: Пон 14 лют, 2022 18:25
Додано: Пон 14 лют, 2022 20:46
ОК, но почему других товаров из рашки на 8 млрд. долл. импортировать можно, товарооборот между странами в 2021 вырос почти на 23%, а по украинским данным так вообще на 39%, однако, газ по прямым контрактам покупать никак нельзя - извините, но этого я понять не могу....
интересно как быстро местные модераторы удалят такую "крамолу"
Додано: Пон 14 лют, 2022 21:13
Re: Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу
По-перше - хто буде платити за Лугандон? Газпром вішає борг Придністров'я на Молдову.
По-друге, Газпром не хоче фіксувати ціну на довгий період, і вимагає, щоб кожен рік перед ним плазували за ціну.
По-третіх, Газпром не хоче продавати газ західним партнерам на нашому кордоні.
По-четвертих, Газпром вже блокував нам постачання раніше, тим паче, якщо буде війна, який може бути газ? А це стратегічний товар, його, як вугілля, по Чорному морю не привезеш.
Додано: Пон 14 лют, 2022 21:18
Проблемы тут всего две:
1) есть труба
2) есть свой газ, принадлежащий народу
С этого и кормится газовая мафия, обворовывая народ. Не было бы трубы и газа, не было бы и мафии и все было бы оки, можно было бы спокойно закупать газ за границей по низким ценам.
Сейчас похожая проблема складывается с мукой. Есть поля, был огромный урожай зерна вывезенный за границу. И есть высокие цены на муку, которую теперь приходится закупать дорого за границей. Результат захвата мафией монопольного положения.
Это стандартные проблемы стран добывающих сырьевые ресурсы - приходит мафия и садится на поток.
Додано: Пон 14 лют, 2022 21:29
Re: Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:11
Если насчет ОРДЛО еще могу согласится, в остальном сплошное бла-бла-бла:)
Фиксированных цен на долгий период уже давно не существует есть формулы для их расчета с привязкой к нефтяным или газовым котировкам на международных биржах, разговор идет о прямых закупках газа для Украины - западные партнеры здесь не причем от слова совсем, а насчет войны во время которой одни товары можно покупать а другие нельзя - это вообще нонсенс.
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:23
Re: Нафтогаз вже закуповує валюту для імпорту газу
Так хто заважає Фірташу чи куму купувати газ у Газпрома, як приватна компанія, хай і через швейцарську прокладку, як колись? В мене є відповідь - Путлер заважає, бо для нього газ зброя, яку він хоче використати проти нас, прив'язавши постачання газу до політичних поступок, як в Білорусі.
Це ж очевидні речі - російський газ для України і ринок на різних полюсах.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:23
antikkristall
Так хто заважає Фірташу чи куму купувати газ у Газпрома, як приватна компанія, хай і через швейцарську прокладку, як колись?
Питання поставлене. Ваша відповідь?
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