Ціни на нафту в понеділок, 14 лютого, на тлі можливого вторгнення РФ в Україну досягли найвищого рівня з вересня 2014 року.
Дивися повний текст Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 15:02
Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року
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Дивися повний текст Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року.
Додано: Пон 14 лют, 2022 15:02
В России праздник, не знают куда уже доллары складировать! Хорошо быть государством-бензоколонкой, не каждому такое счастье привалит..... :-(
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