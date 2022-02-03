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Ціни на нафту сягнули рекордних
показників з 2014 року

Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:02

Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту в понеділок, 14 лютого, на тлі можливого вторгнення РФ в Україну досягли найвищого рівня з вересня 2014 року.

Дивися повний текст Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:02

В России праздник, не знают куда уже доллары складировать! Хорошо быть государством-бензоколонкой, не каждому такое счастье привалит..... :-(
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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