RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Здоровий спосіб
життя – скільки потрібно грошей

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:49

Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунок на місяць
Здоровий спосіб життя має багато складових: фізичну активність, правила та режим харчування, утримання від шкідливих звичок, ментальне здоров’я. Часто на це бракує не лише часу, але й грошей.

Дивися повний текст Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей
D2
 
Повідомлень: 170
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:49

Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.

Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.
rationalism2
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.08.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:58

  rationalism2 написав:Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:

300 г овочів;
75 г бобів;
до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса);
1-2 яйця;
70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур);
300 г фруктів чи ягід;
до 70 г рослинної олії;
200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.

Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.

Спеціально порахував калорії: виходить 1559 ккал(Белки - 56.2, Жиры - 87.1, Углеводы - 132.4) в день. Це дуже мало. А якщо врахувати що потрібно ще займатись спортом, то це майже в 2 рази менше норми. Аналогічно по білкам - в 2 рази менше норми.
Причому - 629 ккал дає олія! Я не експерт, але по-моєму це не дуже здорово їсти стільки олії.
Дуже мало м"яса(і риби). 500гр. курятини(або риби) в тиждень - це якось смішно.
"300 г фруктів чи ягід" - звучить круто, але в підсумку взяли 9 кг. яблук :( .
І додам що завжди хочеться чого смачненького, наприклад шоколаду.
І не завжди вдається поїсти вдома, відповідно ціна продуктів не буде йти "по собівартості".
Висновок - вам точно не хватить 2000 для повноцінного здорового харчування. Десь 3000-4000 вам має хватити.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3301
З нами з: 11.11.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:01

Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Здоровое питание 9300! Не здоровое ещё 1000!
+3000
-14000 А где взять_11000???
misavoronko681
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:36

  misavoronko681 написав:Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Здоровое питание 9300! Не здоровое ещё 1000!
+3000
-14000 А где взять_11000???

Комуналка 3500! - пропоную продати трикімнатну квартиру і жити в однокімнатній.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3301
З нами з: 11.11.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:19

Re: Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно гро

Похід у гори -- 1 прож.мін/міс. 2400₴ нині? За все харчування. І це -- якщо по дорозі є небідні села. Якщо лише бідні -- 0.5 прож.мін/міс viewtopic.php?p=3229412#p3229412
Одяг, взуття -- доношую міський.
А психіку дуже заспокоює ліс і читання книг. :)
Bobua
 
Повідомлень: 957
З нами з: 24.08.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:13

Re: Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно гро

За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:

9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; {84₴/кг}
2,25 кг бобових: 157,5 грн; {70₴/кг}
2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно;
60 яєць: 234 грн; {3.9₴/шт}
2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);{75₴/кг}
9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;{42₴/кг:в середньому...}
2 л олії: 260 грн; {130₴/л}
6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. {53₴/л, чи 73₴/л, чи 320₴/кг}
*За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.

Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).


Якісь ідіотські ціни...
І чому тепличні огірки по 84₴/кг -- то корисно, а вп'ятеро дешевший буряк навіть не згадали?
І що то за "бобові", вчетверо дорожчі за горох?
Яблуко-апельсини, олія, молоко -- теж у реалі вдвічі дешевші...
Чи це була антиреклама "онлайн" крамниць? :)
Bobua
 
Повідомлень: 957
З нами з: 24.08.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:28

  misavoronko681 написав:Пенсия 2950! Коммуналка 3500!


Основная доля расходов по коммуналке - это отопление. Например у меня доля отопления составляет 85% от всех платежей за коммуналку. Для 3500 грн за коммуналку, отопление судя по всему занимает около 3000 грн - это слишком много.

Слишком высокая температура теплоносителя в системе отопления приводит к разложению пыли, порче мебели и пересушиванию воздуха, что приводит к астме, проблемам с кожей и другим заболеваниям. Дело в том, что зимой влажность воздуха низкая по естественным причинам, поэтому пересушивание возуха перетопом приводит к недопустимо низкому снижению влажности воздуха и проблемам со здоровьем. Особенно остро эта проблема стоит в помещениях со слабой вентиляцией помещений.

В норме температура воздуха в помещении в зимнее время днем должна быть в диапазоне 18-22 градуса в жилых помещениях. Ночью допускается снижение температуры на 3 градуса. Оптимальная температура для сна -15..-18 градусов.


Есть две основных причины почему платежи по отоплению могут быть завышены:

1) Несоблюдение температурного графика теплоносителя из теплоцентрали на вводе в дом (вина котельной)

2) Несоответствие температурного графика теплоносителя на вводе в систму отопления дома (неисправность внутридомовой системы)

Вы можете проверить это спустившись в подвал и проверив температуры теплоносителя на вводе в дом из теплоцентрали и на подаче в систему отопления. Эти температуры должны выдерживаться в зависимости от внешней температуры (средней температуры на улице за сутки).

Например 17 февраля температура днем составляла +5, ночью -1, итого средняя внешняя темпераура (+5 + -1)/2 = +2 градуса.

Температура на вводе в дом подается по одному из трех температурных графиков - 150/70, 130/70 или 115/70. Обычно используется 130/70. Первая цифра - это температура на входе в дом при -35 градусах на улице, вторая цифра - температура на выходе из дома при -35 градусах. -35 градусов - это температура внешнего воздуха принятая для расчета температурных графиков.

Температура на вводе в систему отопления подается по одному из двух температурных графиков - 105/70 или 95/70. 90% домов у нас рассчитаны на 95/70. Первая цифра - температура на вводе в систему отопления, вторая цифра - температура на выходе из системы отопления.

Для температурного графика теплоцентрали 130/70 при внешней температуре +2 градуса температура теплоносителя на вводе в дом должна составлять 61.1 градус.

Посмотреть какие должны быть температуры и как они считаются можно например тут:
https://energoworld.ru/blog/otopitelnyj ... -vozduxa/#

Там на странице есть готовая таблица для температур внешнего возуха от -35 до +8 градусов.

Для температурного графика системы отопления дома 95/70 при внешней температуре +2 градуса температура подачи теплоносителя в систему отопления дома должна составлять 49.7 градусов.

Если у Вас температуры завышены, то это и есть причиной перетопа и как следствие - переплаты за отопление.

Кроме температур нужно также контролировать правильность установки теплосчетчика. Особое внимание уделить датчикам температуры и пускать теплосети к счетчику только в присутствии жильцов дома, чтобы ничего не накрутили.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 26.06.21
Подякував: 225 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Какие налоги должны платить украинцы с 2022 года
D2 » Чет 17 лют, 2022 03:01
4 278
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 17:06
Juna
Finance.ua: Тест-драйв mono invest. Покупаем акции...
D2 » Сер 16 лют, 2022 23:31
4 285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 15:12
Порт
Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати... 1, 2
D2 » Сер 20 січ, 2021 11:51
13 2634
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 09:50
orest_garay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1685)
18.02.2022 02:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.