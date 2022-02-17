Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:28

misavoronko681 написав: Пенсия 2950! Коммуналка 3500! Пенсия 2950! Коммуналка 3500!

Основная доля расходов по коммуналке - это отопление. Например у меня доля отопления составляет 85% от всех платежей за коммуналку. Для 3500 грн за коммуналку, отопление судя по всему занимает около 3000 грн - это слишком много.Слишком высокая температура теплоносителя в системе отопления приводит к разложению пыли, порче мебели и пересушиванию воздуха, что приводит к астме, проблемам с кожей и другим заболеваниям. Дело в том, что зимой влажность воздуха низкая по естественным причинам, поэтому пересушивание возуха перетопом приводит к недопустимо низкому снижению влажности воздуха и проблемам со здоровьем. Особенно остро эта проблема стоит в помещениях со слабой вентиляцией помещений.В норме температура воздуха в помещении в зимнее время днем должна быть в диапазоне +18..+22 градуса в жилых помещениях. Ночью допускается снижение температуры на 3 градуса. Оптимальная температура для сна +15..+18 градусов. Причем для здоровья полезнее спать при +15, чем при +18.Если длительное время дышать пересушенным воздухом в перетопленном помещении, то это негативно сказывается на иммунитете - повышается риск заражения респираторными заболеваниями.Так что в том что много людей болеют ковидом в какой-то мере приложили руку и теплосети, перетапливающие дома ради выполнения плана поступлений, ведь с каждого куба сожженного газа получается 700% прибыли (себестоимость 1 грн/м3, стоимость газа в тарифе на тепло для отопления - 8 грн/м3).Есть две основных причины почему платежи по отоплению могут быть завышены:1) Несоблюдение температурного графика теплоносителя из теплоцентрали на вводе в дом (вина котельной)2) Несоответствие температурного графика теплоносителя на вводе в систму отопления дома (неисправность внутридомовой системы)Вы можете проверить это спустившись в подвал и проверив температуры теплоносителя на вводе в дом из теплоцентрали и на подаче в систему отопления. Эти температуры должны выдерживаться в зависимости от внешней температуры (средней температуры на улице за сутки).Например 17 февраля температура днем составляла +5, ночью -1, итого средняя внешняя темпераура (+5 + -1)/2 = +2 градуса.Температура на вводе в дом подается по одному из трех температурных графиков - 150/70, 130/70 или 115/70. Обычно используется 130/70. Первая цифра - это температура на входе в дом при -35 градусах на улице, вторая цифра - температура на выходе из дома при -35 градусах. -35 градусов - это температура внешнего воздуха принятая для расчета температурных графиков.Температура на вводе в систему отопления подается по одному из двух температурных графиков - 105/70 или 95/70. 90% домов у нас рассчитаны на 95/70. Первая цифра - температура на вводе в систему отопления, вторая цифра - температура на выходе из системы отопления.Для температурного графика теплоцентрали 130/70 при внешней температуре +2 градуса температура теплоносителя на вводе в дом должна составлять 61.1 градус.Посмотреть какие должны быть температуры и как они считаются можно например тут:Там на странице есть готовая таблица для температур внешнего возуха от -35 до +8 градусов.Для температурного графика системы отопления дома 95/70 при внешней температуре +2 градуса температура подачи теплоносителя в систему отопления дома должна составлять 49.7 градусов.Если у Вас температуры завышены, то это и есть причиной перетопа и как следствие - переплаты за отопление.Кроме температур нужно также контролировать правильность установки теплосчетчика. Особое внимание уделить датчикам температуры и пускать теплосети к счетчику только в присутствии жильцов дома, чтобы ничего не накрутили.