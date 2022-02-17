Finance.ua: Здоровий спосіб життя – скільки потрібно грошей

Розрахунок на місяць Здоровий спосіб життя має багато складових: фізичну активність, правила та режим харчування, утримання від шкідливих звичок, ментальне здоров’я. Часто на це бракує не лише часу, але й грошей.
Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.
Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.
rationalism2 написав:Згідно з рекомендаціями одній людині потрібно щодня:
300 г овочів; 75 г бобів; до 100 г м’яса, бажано птиці (з розрахунку, що на тиждень це або 2-3 рибні страви або 500 г м’яса); 1-2 яйця; 70-90 гр цілозернових злаків (коричневий рис, жито, пшениця, булгур); 300 г фруктів чи ягід; до 70 г рослинної олії; 200 мл молока / йогурту або 100 г твердого сиру.
Эммм... серьезно? Мне кажется этого не хватит от слова совсем для здорового человека.
Спеціально порахував калорії: виходить 1559 ккал(Белки - 56.2, Жиры - 87.1, Углеводы - 132.4) в день. Це дуже мало. А якщо врахувати що потрібно ще займатись спортом, то це майже в 2 рази менше норми. Аналогічно по білкам - в 2 рази менше норми. Причому - 629 ккал дає олія! Я не експерт, але по-моєму це не дуже здорово їсти стільки олії. Дуже мало м"яса(і риби). 500гр. курятини(або риби) в тиждень - це якось смішно. "300 г фруктів чи ягід" - звучить круто, але в підсумку взяли 9 кг. яблук . І додам що завжди хочеться чого смачненького, наприклад шоколаду. І не завжди вдається поїсти вдома, відповідно ціна продуктів не буде йти "по собівартості". Висновок - вам точно не хватить 2000 для повноцінного здорового харчування. Десь 3000-4000 вам має хватити.
Похід у гори -- 1 прож.мін/міс. 2400₴ нині? За все харчування. І це -- якщо по дорозі є небідні села. Якщо лише бідні -- 0.5 прож.мін/міс viewtopic.php?p=3229412#p3229412 Одяг, взуття -- доношую міський. А психіку дуже заспокоює ліс і читання книг.
За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; {84₴/кг} 2,25 кг бобових: 157,5 грн; {70₴/кг} 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; {3.9₴/шт} 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);{75₴/кг} 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;{42₴/кг:в середньому...} 2 л олії: 260 грн; {130₴/л} 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. {53₴/л, чи 73₴/л, чи 320₴/кг} *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.
Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).
Якісь ідіотські ціни... І чому тепличні огірки по 84₴/кг -- то корисно, а вп'ятеро дешевший буряк навіть не згадали? І що то за "бобові", вчетверо дорожчі за горох? Яблуко-апельсини, олія, молоко -- теж у реалі вдвічі дешевші... Чи це була антиреклама "онлайн" крамниць?
Основная доля расходов по коммуналке - это отопление. Например у меня доля отопления составляет 85% от всех платежей за коммуналку. Для 3500 грн за коммуналку, отопление судя по всему занимает около 3000 грн - это слишком много.
Слишком высокая температура теплоносителя в системе отопления приводит к разложению пыли, порче мебели и пересушиванию воздуха, что приводит к астме, проблемам с кожей и другим заболеваниям. Дело в том, что зимой влажность воздуха низкая по естественным причинам, поэтому пересушивание возуха перетопом приводит к недопустимо низкому снижению влажности воздуха и проблемам со здоровьем. Особенно остро эта проблема стоит в помещениях со слабой вентиляцией помещений.
В норме температура воздуха в помещении в зимнее время днем должна быть в диапазоне +18..+22 градуса в жилых помещениях. Ночью допускается снижение температуры на 3 градуса. Оптимальная температура для сна +15..+18 градусов. Причем для здоровья полезнее спать при +15, чем при +18.
Если длительное время дышать пересушенным воздухом в перетопленном помещении, то это негативно сказывается на иммунитете - повышается риск заражения респираторными заболеваниями.
Так что в том что много людей болеют ковидом в какой-то мере приложили руку и теплосети, перетапливающие дома ради выполнения плана поступлений, ведь с каждого куба сожженного газа получается 700% прибыли (себестоимость 1 грн/м3, стоимость газа в тарифе на тепло для отопления - 8 грн/м3).
Есть две основных причины почему платежи по отоплению могут быть завышены:
1) Несоблюдение температурного графика теплоносителя из теплоцентрали на вводе в дом (вина котельной)
2) Несоответствие температурного графика теплоносителя на вводе в систму отопления дома (неисправность внутридомовой системы)
Вы можете проверить это спустившись в подвал и проверив температуры теплоносителя на вводе в дом из теплоцентрали и на подаче в систему отопления. Эти температуры должны выдерживаться в зависимости от внешней температуры (средней температуры на улице за сутки).
Например 17 февраля температура днем составляла +5, ночью -1, итого средняя внешняя темпераура (+5 + -1)/2 = +2 градуса.
Температура на вводе в дом подается по одному из трех температурных графиков - 150/70, 130/70 или 115/70. Обычно используется 130/70. Первая цифра - это температура на входе в дом при -35 градусах на улице, вторая цифра - температура на выходе из дома при -35 градусах. -35 градусов - это температура внешнего воздуха принятая для расчета температурных графиков.
Температура на вводе в систему отопления подается по одному из двух температурных графиков - 105/70 или 95/70. 90% домов у нас рассчитаны на 95/70. Первая цифра - температура на вводе в систему отопления, вторая цифра - температура на выходе из системы отопления.
Для температурного графика теплоцентрали 130/70 при внешней температуре +2 градуса температура теплоносителя на вводе в дом должна составлять 61.1 градус.
Там на странице есть готовая таблица для температур внешнего возуха от -35 до +8 градусов.
Для температурного графика системы отопления дома 95/70 при внешней температуре +2 градуса температура подачи теплоносителя в систему отопления дома должна составлять 49.7 градусов.
Если у Вас температуры завышены, то это и есть причиной перетопа и как следствие - переплаты за отопление.
Кроме температур нужно также контролировать правильность установки теплосчетчика. Особое внимание уделить датчикам температуры и пускать теплосети к счетчику только в присутствии жильцов дома, чтобы ничего не накрутили.
За цією програмою продуктовий кошик на місяць складає*:
9 кг овочів. Припустимо, по 4,5 кг томатів і огірків: 418+342 = 760 грн; {84₴/кг} 2,25 кг бобових: 157,5 грн; {70₴/кг} 2 кг курки та тріски: 288 грн та 240 грн відповідно; 60 яєць: 234 грн; {3.9₴/шт} 2,7 кг цілозернових злаків: 203 грн (булгур);{75₴/кг} 9 кг фруктів чи ягід: 121,5 грн та 254 грн за яблука та апельсини відповідно;{42₴/кг:в середньому...} 2 л олії: 260 грн; {130₴/л} 6 літрів молока чи йогурту або 3 кг твердого сиру: 320 грн, 437 грн та 960 грн відповідно. {53₴/л, чи 73₴/л, чи 320₴/кг} *За основу взяли середню вартість продуктів в онлайн-магазинах найбільших продуктових мереж України станом на 16 лютого.
Сумарно за місяць витрати складуть від 2 036 грн (найбюджетніший варіант).
Якісь ідіотські ціни... І чому тепличні огірки по 84₴/кг -- то корисно, а вп'ятеро дешевший буряк навіть не згадали? І що то за "бобові", вчетверо дорожчі за горох? Яблуко-апельсини, олія, молоко -- теж у реалі вдвічі дешевші... Чи це була антиреклама "онлайн" крамниць?
Якщо їсти тільки корисні буряк, яблука, горох і трішки олії для калорій, то можна легко вкластись в 500 грн. Не зрозуміло чого плачуть пенсіонери? За 500 отримаємо повноцінне і здорове харчування. *Ціни звичайно неадекватні, але і список дуже неповний і куций. І точно не є повноцінним харчуванням.