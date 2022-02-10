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Як отримати COVID-сертифікат
про одужання дистанційно

Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:52

Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно

Пропонуємо до обговорення:
Для оформлення сертифікату про одужання від COVID-19 не обов'язково йти до медзакладу. Достатньо звернутися до лікаря в телефонному режимі.

Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:52

Новый негласный приказ Минздрава больше 5 дней больничных с ковидом не давать,в Соцстрахе нет просто денег,здоров или нет выходи на работу....
livs375
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