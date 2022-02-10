Для оформлення сертифікату про одужання від COVID-19 не обов'язково йти до медзакладу. Достатньо звернутися до лікаря в телефонному режимі.
Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:52
Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно
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Дивися повний текст Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:52
Новый негласный приказ Минздрава больше 5 дней больничных с ковидом не давать,в Соцстрахе нет просто денег,здоров или нет выходи на работу....
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