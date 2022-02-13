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Вчені розробили новий тест
на коронавірус: точніший,...

Вчені розробили новий тест на коронавірус: точніший,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:35

Вчені розробили новий тест на коронавірус: точніший,...

Пропонуємо до обговорення:
Тест точно визначає всі варіанти SARS-CoV-2, результат готовий за 20 хвилин. Крім експрес-підходу, новий метод діагностики не вимагає складного обладнання і може використовуватися в будь-яких громадських місцях.

Дивися повний текст Вчені розробили новий тест на коронавірус: точніший, швидший і дешевший, ніж ПЛР.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:36

Да здравствует научный прогресс!
fishman
 
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