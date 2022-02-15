Скільки українців можуть дозволити собі купівлю квартири
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straponesa написав:Если налоговая будет проверять доходы физиков перед покупкой, типа все такие белые и пушистые кровью деньги заработали, тогда обеспечьте полноценное владение покупкой, и проверьте продавца, недвижимость и обременения на ней а так же отсутствие притязаний третьих лиц (ущемление в правах несовершеннолетних, отбывающих наказание, и наследников), ну и конечно же добросовестность застройщика если это первичка. А то выглядит все как стрижка баранов, с таким подходом к продаже жилья можно будет поставить крест на этом рынке. Особенно в свете отъезда IT.
straponesa написав:Если налоговая будет проверять доходы физиков перед покупкой, типа все такие белые и пушистые кровью деньги заработали, тогда обеспечьте полноценное владение покупкой, и проверьте продавца, недвижимость и обременения на ней а так же отсутствие притязаний третьих лиц (ущемление в правах несовершеннолетних, отбывающих наказание, и наследников), ну и конечно же добросовестность застройщика если это первичка. А то выглядит все как стрижка баранов, с таким подходом к продаже жилья можно будет поставить крест на этом рынке. Особенно в свете отъезда IT.
Также одним их факторов увеличения спроса стало приобретение недвижимости иностранными гражданами. Как ни странно может показаться критикам всех и всего, Украина очень комфортное место для проживания: у нас прекрасный климат, сравнительно недорогие продукты, особенно летние фрукты-овощи, все еще недорогие услуги ЖКХ, вкусная еда, стабильность жизни и ее относительная безопасность.
Еще один фактор — тарифы ЖКХ, которые по сути сохранились на прежнем уровне и даже уменьшились.