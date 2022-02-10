Довідку про відсутність судимості можна отримати онлайн, не витрачаючи час на відвідування установ та заповнення полів.
Дивися повний текст Довідка про несудимість: де та як отримати документ онлайн чи офлайн.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 19:25
Довідка про несудимість: де та як отримати документ...
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Дивися повний текст Довідка про несудимість: де та як отримати документ онлайн чи офлайн.
Додано: Нед 20 лют, 2022 19:25
Что-то уже второе тут напоминание за недавнее время, как получить справку о несудимости. Никак её опять для получения загранпаспорта требовать начнут?
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