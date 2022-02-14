Турецькі готелі передбачають збільшення цін до 100% на відпочинок влітку 2022 року у зв'язку з фінансово-енергетичною кризою в країні.
Дивися повний текст Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: причини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 лют, 2022 09:19
Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: причини.
Зараз переглядають цей форум: mozzila2010 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|