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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 08:32
mephala написав: freeze написав:
Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак
ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60
женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскую
как бы кто не надувал щеки от своей важности.
но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются.
женская половина уже располовинена на ту, что держит "трудовой фронт" в странах ЕС. процентов 10 мужской там же. Хорошо если налоги, уплаченные работающими бигунцями покрывают соцпособия неработающих и якась копийчина попадает в виде военной помощи Украине. Уехавшите дети до 18 - тоже было буквально недальновидное решение
Так что причесать всех под одну гребенку уже не выйдет никак. Это следствие глобализации, "безвиза", пропагандируемого десятилетиями социального отчуждения и гедонизма.
Что можно попытаться - да, оменить бронь грузчикам єпицентра на полставки, студентам второго и выше образоаваний, отменить права выезда инвалидов 3 группы и тем более их сопровождающим (не в армию но на трудовой фронт сгодятся). Сплошной массив 18-60 заменить на возрастные группы - 25-40 точно без брони(кроме энергетиков, гос.врачей), 41-50 по обстоятельствам (но 200 гр донатов точно не должны давать никаких прав посылать других отвоевывать донбасс с крымом. и 2000 тоже. и 20000 если чел типа офицер). 20-25 призыв в тыловые части, отстрочка реальным студентам.
50+ чисто трудовой фронт, если не офицер. Для режима обороны должно сгодиться
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fox767676
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Додано: Пон 04 гру, 2023 08:54
Banderlog написав: Ukrainian написав:
на підготовку до цього.
Він, зокрема, зазначив, що цей аналіз збігається з американськими дослідженнями, проте часові рамки, які вказали німецькі аналітики, "занадто оптимістичні".
виглядає що партнери не вірять в нашу перемогу і рогзром росії. З другого боку вони чогось не хотять розгрому росії. І хотять нас в нато. Докупи воно не клеїться. Хіба готуються до вступу в війну на нашій стороні коли ми остаточно видихнемся? То перспектива так собі...я правильно розумію ? ще 10 років війни і тоді... далі війна на нашій території
? До речі, десь в квітні був злив американської аналітики де вказано було що до кінця 2023 жодна з сторін не досягне результату, в нас говорили що то фейк...
є таке опасіння. Крим\Донбас Україна якщо що точно самотужки не потягне, потрібна коаліція як у 1855. Не лізти на рожна, а сидіти в обороні, зосередитись на спецоперації опоєння байдена\шольця\трампа\макрона озвєріном, бо без їх масованих постачань літаків та ракент 300+ навіть про Скадовськ\Бердянськ годі й думати.
Щодо НАТО, то треба було з 90-х збєрігати ядерну та конвенційну зброю, пережити деятиліття русофільства з боку "заходу", дожити до зорі умовної нової холодної війни (хоча б до 2005) тоді в НАТО нас як цінний актив забрали б залюбки, ще б умовляли. Зараз ми токсичний актив, майше з усіх сторін оточений рашистською армією
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 04 гру, 2023 08:59, всього редагувалось 2 разів.
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fox767676
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Додано: Пон 04 гру, 2023 08:56
Реалізація...
Поки що навіть неможливо усунути перешкоди, які заважають freeze і Ко -- списання, закупівлі за свій рахунок, перевірки і т.д.
Поки що Бандерлог натякає, якщо не помиляюсь, на продовження атак.
Космічні ж плани ... можна їх канешна навіть прийняти (і будуть приймати, бо без цього ніяк. Бобуа правильно вказав, що напівмірами не вистояти), але реалізувати ще треба.
В реалізації ключовим є лише один фактор -- хто і кого схоче зможе примусити або заохотити, або переконати. Хто. Кого. Схоче. Зможе.
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detroytred
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Додано: Пон 04 гру, 2023 09:13
Zebra написав: freeze написав:
То что делает полезного Стерненко никак не отменяет, что он банальный трус и уклонист. Где-то двенадцатое место в моей шкале ценных людей.
Получили от Стерненко лодки с моторами, и я уже 20 тысяч потратил на их ремонт, потратил ли хоть копейку уклонист Стерненко из своих личных заработков я не знаю, очень сильно подозреваю, что нет.
У него в ютубе почти 1.8 млн аудитория, он регулярно донатит на дроны с получаемого от туда дохода, о чем скринит. Суммы иногда проскакивали и 100 тисяч грн за раз.
стерненко це політичний проект, заміна "слузі народу". такі суми гоняють ті хто зацікавлений у його просуванні, а не умовмні масові сірьожи сривкіни з їх жлобськими 300 грн.
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fox767676
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Додано: Пон 04 гру, 2023 09:33
detroytred написав: Прохожий написав:
Не турбуйся, у мене усе згідно закону
. Озирнись, бажаючі служити у мирний час (підтримувати хоч якійсь-то рівень ЗСУ, підготовку нових технарів та ін., вчити іноземців, ходити у варти, наряди, за свої кошти ремонтувати техніку, приміщення, купувати компи; і т.д., по півроку не отримувати грошове забезпечення
. Мати всі обмеження всл) не ломились за пенсіями та льготами. Окрім, звісно блатних...
Допетриш сам чому?
Це як , а , крали і розпродували державне-народне військове майно...?
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