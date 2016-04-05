Bobua написав:........... Дикий писав як треба. Відходити з боями в ЄС. Через Угорщину.
УПА щось таке вже робила...
И что? Результат?
Ви мабуть не зрозуміли... Задача полягала знайти пояснення чому так?
Про яке на виживання може бути мова, коли одні накрай можуть відійти зі зброєю, другі з грошима. А про третіх учора згадали, як про баласт.
Тобто виходити треба з реалій, а не заяв. Згідно реалій все і відбувається. Цілком логічно. Зміняться реалії, зміниться й характер дій.
Но это не реалии. Миллион или даже 300 тыс. вооружённых людей Запад не примет. Их, как минимум, разоружат, но не уверен, что вообще пустят - воевавшие солдаты далеко не мирные беженцы, проблем (потом) может быть много. Те наши, которые "з грошима", в очень большом количестве "там" заработать не смогут. Ну а "балласт" будет жить и, возможно, вполне нормально. Если принимать такой вариант, тогда уж лучше "договариваться".
А техніка виконання може бути різна. Від нещодавно піднятий ввід британців на частину ЗУ і вуаля... А пропозиція частинами в ЄС...
Про яке зможуть не зможуть там заробити)) Мова про що? Про реал ситуацію чи про реал думок (які реальні думки). ____________________ "Те, що говорить зараз президент Зеленський, – якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку", – вважає він. На питання, за яких умов цей сценарій може статись, Пристайко відповів, не деталізуючи: "Катастрофічний розвиток війни… Продовження окупації". https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7175693/
Тобто це вже реально проговорюється. Надаються гарантії (словесні поки, а може й ні))
На замовлення Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса написав книжку ”Гибридная война России: опыт Украины для стран Балтии”.
https://gazeta.ua/articles/people-and-t ... sya/885346 о которой почему-то скромно не вспоминает в своих многочисленных выступлениях. Прочитал ее - книгу такого содержания легко напишут 80% форумчан (имхо), пишущих на этой ветке. Желающие ознакомиться с ней (и заодно зря потратить свое время) могут прочитать ее онлайн или скачать, ссылку не привожу, книга легко ищется в Инете.
detroytred Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну. Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
ЛАД написав:detroytred Сильно сомневаюсь, что Запад примет решение о прямом вмешательстве в нашу войну. Если у них не хватает решительности и средств для сегодняшней поддержки Украины, то прямое вмешательство требует гораздо больше и одного, и второго.
про те що Захід відправить своїх солдат захищати Авдіївку і штурмувати Бахмут тільки ідіот може казати.
Захід не наважився передати далекобійні ракети і літаки , а замість цього пришле десятки і сотні тисяч своїх піхотинців в якості штурмовиків )