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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 бер, 2024 01:48
Прохожий написав: ЛАД написав:
Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе
).
но одиночные успехи случались
и один такой
у нас на ветке!!!
...строитель коммунизма...ёпт...
Просто интересно, когда-нибудь мы увидим от Вас хоть что-то более ценное, чем реплики из подворотни. ёпт...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 02:03
fox767676 написав: ЛАД написав:
Кто-то тогда предлагал хоть какие-то компромиссы?
З 2015 по 2022 на всіх тв каналах тільки і обгорювали ці "компроміси".
Від дозволу говорити під ковдрою рос.мовою та трохи зменшеними податками до ценрального бюджету від турбопатріотів, до створення філіалу рф усередині України і інфільтрації моторол з бородаями майже до ВРУ від медведчуківців.
Я тільки не чув самого очевидного варіанту, який я виклав.
"під ковдрою" і зараз не забороняють.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 03:20
katso написав: ЛАД написав:
Возможно, это объясняется природой человека и в принципе нереально.
не природой человека а национальным менталитетом. На Западе вон люди те же - можно от них кровь переливать, детей рожать - а мимо урны не бросают. И машины там не такие дорогие по улицам ездят и бомжей поменьше - думаю эти вещи взаимосвязаны.
Попадаючи наші туди теж перестають кидати. Тєряють національну ідентичність
Но ...
На западі то де?
Ви давно були в берліні, в парижі?
Шото не віриться шо весь той срач і графіті зробили араби .
За бомжей не певен шо меньше. Десь так. Бомжів поменьше в якійсь оторвікольосовці, селищі в середині України, бо там нема грошей і нема на чому бомжувати
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Додано: Пон 04 бер, 2024 07:03
mephala написав: Hotab написав:
Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.
як то ви себе коханого вознесли в небеса.
інші спеціалізації не менш дороговартісні.
але їх швидко перенавчають на піхотинців.
то й вас нічого не мішає перенавчити. як льотчик самі казали що вже зліталися.
1. Пруф , де я писав, що «злітався» (там де я іронізую зі слів зелених мух, що я «поізносілся» - не беремо.. то ваше невміння розуміти діалог і самоіронію… )
2. А давайте вас на когось перевчимо! У мене ВОС вже є, а у вас який? Навіщо квіточка mephala
живе на світі? Щоб ховатись за чужими спинами? Розказувати, кому які ЩЕ військові спеціалісти гості можна отримати, а собі жодної? Не для того черешеньку викохали?
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