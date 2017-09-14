Він її надасть сам потім ....)))) в суді. Де буде оскаржувати штраф. Красота гри. Штраф отой оскаржить, але адресу надасть.
а якщо на тимчасово окупованих, а якщо в біженець в ЄС, а якщо прийшло не на ту адресу, а якщо пішло але не дойшло, і ще багато різних "а що як",
тобто "далі по колу" (с) застряє на першій ітерації... поки те поки се, поки подання ініціативи, поки розгляд правок, поки голосування...
як наберуть 200К помічників Успіху то буде не до невловимих Джо, та й не думаю, що за ними в першу чергу будуть бігати теж. тупік (с)
завдання помогти долярчику, чи закошмарити штрафами
"все уже придумано до нас"(с) муха наивный как все его собратья... как работало ДО ВОЙНЫ с штрафами... есть штраф, ты не оплатил, допустим не знал бо "адрес неактуальный и т.д." ок, но систему это ниипет, это ваши проблемы... через определенное время штраф х2 через еще время передача в исполнительную службу, арест имущества, и вот когда ты засветишься где-то(а это обязательно случиться) тогда и получишь по полной...
реальная история товарища из 2019го года едет он в Борисполь с телочкой типа жизнь удалась через 2 часа вылет в теплую страну, в уме уже посещение дютифри и прочие ништяки, жена с детьми отправлена к теще...и тут нежданчик...догоняет полиция, останавливает, оказалось камеры идентифицировали номер из базы, машина под арестом(причина ДТП о котором он не сном не духом но был суд и повестка"не по адресу" и штраф/исполнительная/суд/арест...машину забирают на штрафплощадку... короче никто никуда не полетел...два дня разборок, гемора и туева куча денег...
это Я к чему? можно прикидываться шлангом до поры до времени, как табличка в зоопарке "страуса не пугать - пол бетонный")))
кстати П24 светит все штрафы ПДД а ДИЯ все исполнительные дела... но...мухи они такие мухи...
Дія не підтягує кримінальні справи, по цивільним по апеляційній інстанції немає ухвал також.
Наконец-то, родили на 3-м году войны хотя бы вернуть на учет здоровых 40-летних мужиков, выбравших профессию силовика, умеющих обращаться с оружием и дававших присягу? И когда их поставят? Подозреваю, все кто хотел, уже давно свалили. А надо было их первыми призвать.
И в чем же "чувствительность этой темы", что о ней "так много говорили"? Может, кто-то прояснит?
це тепер хотабу, детройду і Прохожому підуть повістки 366 шт. у високосний рік? що ж це коїцця, перший сорт в опасностє!
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 тра, 2024 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:▪️Более того, согласно последним данным разведки, Россия не видит никакого противоречия между переговорами с Украиной и дальнейшим военным продвижением. «Как и в 2015 году, Кремль делает ставку на фиктивные переговоры, при этом создавая факты на местах», – предупреждает источник. Тогда Путин, в частности, вел «мирные» переговоры с Ангелой Меркель в Минске, в то время как его армия захватила десять деревень и стратегически важный город Дебальцево.
Це ключове. lapay, ферштейн? Яке в сраку рпв? рф не збирається зупинятись і розраховує на зростання власного військового виробництва. Отже, єдиний шлях їх перемогти - це знищити можливості для військового виробництва. Хіба не це зараз робиться? НПЗ, нафтобази і іже з ними важливі підприємства та інфраструктура.
Можно узнать что мы уничтожаем из військового виробництва? і іже з ними
ми знищуємо те, що можемо. для виробничого цеху потрібен Іскандер, щоб завдати шкоди - й то ще треба влучити.
з іншого боку, а про яке вироництво йде мова? що вони взагалі виробляють?
vitaliiangel Так гляди тебе сегодня дойдет почему 1. Нет очередей в ВВНЗ 2. Чтобы как-то заманить, надо что-то предложить. И это что-то , наверное уже единственное из всего что было в эсэсэрах, это пенсия после 25 календарных лет.
Но очередей все равно нет))
це тепер хотабу
Він чекає муху в заградотряді)) Стріляти буду над вухом, бо агент «мінус 7» має лише слух))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 тра, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
Прохожий Нема проблем. Очікуй. Якщо потерли, то Успіх сам підтвердить. Що питав і коли. Може один з трьох інших теж відзовуться, коли прочитають.
Не боїсь. Поки факт -- що від відповіді на питання, яке сам задавав мені, і яке, я добре пам'ятаю, тобі задавали двоє фронтовиків, ти ухилився. Почекай. Це не проблема. Вирішу. "Не розбирающийся навіть у срочній службі прапорщиків", зате будуючий на цьому претензії, герой.
Да! Якщо помилився, то вибачусь без проблем. Тим паче помилка-то дрібна. В гіршому випадку буде не два фронтовики запитували, а один. Це дуже принципово? (Да хоч жодного). На рівні твоєї брехні на особисту адресу? Отож. Що ж ви всі так боїтесь визнавати навіть лише звичайні помилки... Зато хоробро генерите звинувачення зі стелі, брехню на особисту адресу і зливаєтесь.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 тра, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Наконец-то, родили на 3-м году войны хотя бы вернуть на учет здоровых 40-летних мужиков, выбравших профессию силовика, умеющих обращаться с оружием и дававших присягу? И когда их поставят? Подозреваю, все кто хотел, уже давно свалили. А надо было их первыми призвать.
И в чем же "чувствительность этой темы", что о ней "так много говорили"? Может, кто-то прояснит?
це тепер хотабу, детройду і Прохожому підуть повістки 366 шт. у високосний рік? що ж це коїцця, перший сорт в опасностє!
ну вот, у мухи новые эротические фантазии "в ногу со временем" так сказать... а раньше были какие то скучные филипинки...
Hotab написав:Потому что я был в похожей ситуации. Правда на кону не стоял самолет в теплые края, но..
Да, государство имеет широкие возможности нагадить своим гражданам. Последние лет 20 оно интенсивно занимается тем, чтобы эти возможности расширить и углубить, а вот ответственность за косяки собственных чиновников и исполнителей в ситуации типа вашей предусматривать не видит необходимости. Это приводит не только к материальным потерям, но и ставит гражданина в униженное и зависимое положение. Особенно в случае, когда гражданин вообще ни при чем (ошибка), или же он свою часть обязанностей выполнил, а государство - нет. Почему-то когда гражданин не исполняет обязанности, тут же находится какая-нибудь статья какого-нибудь кодекса, а в обратную сторону - никогда ничего, хотя с упрощением процедур прищучивания граждан стало больше и косяков и злоупотреблений. Есть только бесполезная теоретическая возможность требовать возмещения убытков через суд, что никогда не работает, да и даже вступившие в силу судебные решения против себя государство тоже милостиво себе разрешило не исполнять (закон о гарантиях исполнения судебных решений).
Поэтому есть какой-то элемент удовлетворения в том, чтобы видеть, как сейчас это государство бегает за своими гражданами, которые отмахиваются от него так же, как оно отмахивалось от них в мирное время.