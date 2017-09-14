Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:04

detroytred написав: Віталій

Мова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні.

А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.



Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.



А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом.

Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус.

Збільшення податків -- теж примус. ВіталійМова може бути лише за інструменти примусу. Цивілізовані і ні.А так примус в той чи іншій формі а кожному кроці. Всюди і завжди.Військо є специфічною організацією з домінуванням методів прямого примусу.А так, загроза штрафу, обмеження без довідки -- при тому ж Ковіді є примусом.Або шахрайством змусити щось робити -- теж примус.Збільшення податків -- теж примус.

я с вами полностью согласен. Но где та грань между цивилизованными методами и нет?Если вырисовывается что служить будут все значит1. снимаем бронь. Служим вместе или по очереди я, судья, мент, мэр, циркач и т.д.иначе средневековье, служить должны все но у половины бронь. Общество такое не примет2. Почему к полковнику другое уважение/отношение чем к кандидату наук. Призвали обоих оба берут лопаты и копают что им велено. Иначе это унижение всех гражданских специальностей перед военными званиями. То же деление на сорта для полковника рыть траншеи унизительно, а для повара нет.3. неплохо было бы учитывать к чему у человека есть способности, чтобы хороший специалист не оказался в окопе, потом днём с огнем будем искать специалиста.это всё элементарные признаки уважения. Если человек принимает такие правила, особого принуждения нет. Если не принимает должна быть альтернатива, чтобы не разрушить общество. Может быть работа на оборонке или ещё что то. Все в окопе не нужны, зачем гнобить человека за то дело, где он будет бесполезен? Может найти что то где он будет полезен?