ЛАД написав:P.s. Можно нескромный вопрос? Где и кем Вы служите? (где - не имею ввиду точную геолокацию). Объясню, вопрос вызван тем, что обычно здесь на форуме так воинственно настроены люди, достаточно далёкие от фронта и боевых действий.
РУБПАК. Точніше, вже перейменували в батальйон, але суть від того не змінилася. Те, що ви приймаєте за войовничість - лише розуміння, що уникнути війни можна було тільки підготовкою до війни. Щодо РПВ - то емігрувати я не готовий. Для мене РПВ - це повторна мобілізація за пару років. При чому разом зі мною мобілізують і старшого сина.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 25 тра, 2024 16:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:yanyura Для Вас принципиально "русские" или "великороссы"? "великороссы" даже хуже.
То, что "великороссы" хуже, чем "русские", согласен. Сам термин "велико" подразумевает, что носитель его выше, чем остальные, "мало" ("малороссы" = украинцы).
Но "русские" или "великороссы" для меня принципиально. Начав применять "русские", они присваивают себе чужую историю, нашу, украинскую, используя близость слов "Русь" (Киевская) и "русские"(см. сборник "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)", 590 страниц только в нем, не считая кучи ссылок на другие статьи в примечаниях. Уже и Википедию начали переписывать, удаляя из нее даже те мелочи, что показывают их в отрицательном виде (в частности, поменяв "великороссы" на "русские", тем самым изменяя фактическую историю). Была бы возможность они бы и Гугл переписали.
Собственно русский народ — великороссы — сложился как народ подчеркнуто государственный, “имперский”.
(статья Н.И. Никитин. "Российская государственность и некоторые особенности российского менталитета", стр. 304, в сборнике "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)" http://ebookiriran.ru/userfiles/file/Konf_1150_2013.pdf
Категория «русские» обрела узко этнический смысл именно в период строительства «социалистической нации». Начиная с переписи 1926 г. русские стали обозначать только великороссов. Происходила постепенная смена идентичности с великороссов на русских. В категорию «русские» «перешли» и многие русифицированные малороссы.
в том же сборнике, стр.546-547, в примечаниях.
P.S. Интересно, как быстро они удалят из Википедии статью своего "вечнолежащего" https://u.to/xiOzIA
sashaqbl написав:ЛАД після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще. І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет. Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато.
"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать. Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них. За какие деньги делать всю ту подготовку, о которой Вы пишете? И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание. Надо учитывать реальность. В нашей реальности Ваши высказывания это именно войовничість. Или расскажите, за какие деньги надо было "закупляти РСЗВ і ракетне озброєння, проводити військові збори і підготовку резервістів" и пр. И закупляти надо было бы ещё много чего - и самолёты, и вертолёты, и танки, и просто артсистемы, и оборудование для производства снарядов (и/или сами снаряды), и ... Надеюсь услышать серьёзные возражения, а не цитаты Вегеция.
ЛАД написав:P.s. Можно нескромный вопрос? Где и кем Вы служите? (где - не имею ввиду точную геолокацию). Объясню, вопрос вызван тем, что обычно здесь на форуме так воинственно настроены люди, достаточно далёкие от фронта и боевых действий.
Тут причина проста. В армії найголовніше вміння ,,зашаритися,,. Краще постійно сидіти в тирнеті в тіхтоку в 8 км, а то й далі в тилу чим попасти на СП-шку на нулі. А так як ,,цариця полів,,постійно потребує поповнень через сзч та втрати, то перетряхують тилові служби й підрозділи. Одна надія що бусіки незламності підвезуть дурніших пересічних.
sashaqbl написав:ЛАД після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще. І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет. Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато.
"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать. Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них. За какие деньги делать всю ту подготовку, о которой Вы пишете? И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание. Надо учитывать реальность. В нашей реальности Ваши высказывания это именно войовничість. Или расскажите, за какие деньги надо было "закупляти РСЗВ і ракетне озброєння, проводити військові збори і підготовку резервістів" и пр. И закупляти надо было бы ещё много чего - и самолёты, и вертолёты, и танки, и просто артсистемы, и оборудование для производства снарядов (и/или сами снаряды), и ... Надеюсь услышать серьёзные возражения, а не цитаты Вегеция.
Да за любые деньги - хоть вместо тех дорог, что вы хвалите. Вы у Усика спросите - он к бою готовился - или в той же форме, что 4 года назад выходил?
yanyura написав:.......... То, что "великороссы" хуже, чем "русские", согласен. Сам термин "велико" подразумевает, что носитель его выше, чем остальные, "мало" ("малороссы" = украинцы).
Но "русские" или "великороссы" для меня принципиально. Начав применять "русские", они присваивают себе чужую историю, нашу, украинскую, используя близость слов "Русь" (Киевская) и "русские"(см. сборник "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)", ...........
По-моему, великороссы уже тоже присвоение истории. Хотя Юрий Долгорукий, считающийся основателем Москвы, "князь із династії Рюриковичів, шостий син Володимира Мономаха" и временами княжил в Киеве, так что в какой-то мере они тоже наследники Киевской Руси. Да и Ростово-Суздальском княжество, где он правил, это тоже Киевская Русь. А расположено в районе Москвы (не путать с Ростовом-на-Дону на юге, замечание не для Вас).