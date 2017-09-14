Делать под землей. Иран смог, Хамас смог, немцы смогли 80 лет назад - что мешает делать так же?
Запустити таке виробництво це не фастфуд відкрити.
Да. Ролик про песика Патрона конечно проще быстрее и дешевле. Но за 2 года полномасштабки могли б уже и производство развернуть - или сколько для этого нужно - 5 лет, 10, 50? Кляти комнуяки запустили Южмаш в 1951 году через 10 лет после начала войны - у нас с 2013-го года прошло 11 лет - где заводы? Только виллы в Испании. Может таки надо меньше красть?
Багато в Україні молоді до 40 років з інженерними специальностями?
А те кто после 40-ка чем не устраивают? А, придется зарплату платить!
кацапи ВЖЕ розробили і нажаль успішно використовують засоби, що зробили хаймарси та ескалібури непридатними до використання... а у нас досі обговорення на форумах про міфічні підземні заводи, які колись побудуємо...
Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю. Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.
Украина планирует уволить некоторых своих армейских генералов и отправить их на передовую , чтобы поднять боевой дух солдат.
Киев борется с волнами российских атак , теряя позиции в восточной части Донецкой области.
Солдаты жаловались, что их численность и вооружение превосходят их , а высшие чины вооруженных сил раздуты.
Армия не сообщила, сколько генералов будет переназначено, но заявила, что сократит около двух третей высшего персонала.
"За счет высвободившегося личного состава планируется пополнить части оперативного и тактического звена, а также воинские боевые части", - сообщил начальник управления военного планирования обороны Украины бригадный генерал Евгений Острянский.
После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стремилась модернизировать свою армию в соответствии со странами НАТО.
Помимо сокращения числа генералов, это означает предоставление унтер-офицерам и младшим офицерам права принимать решения на поле боя. ....
Hotab Продолжение 6. Скорее дополнение. 1. Ещё раз - с мобилизацией для меня вопросов нет, она необходима. Но я тут в первый день после перерыва давал ссылку - https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2024/05/08/american-aid-us-air-force-ukraine-air-defense-russia-war/. Там был интересный график, на кот. была показана доля мужчин призывного возраста и доля мужчин боеспособного возраста, готовых сражаться. По второму - в 1980 - 33%, в 2020 - 24%. В каком-то году за несколько лет до 2020 эта доля опускалась до 22%. Это к вопросу о военно-патриотическом воспитании. Мы много смеялись над РФ по этому поводу, но они сохранили советские подходы к этому вопросу, мы - нет. Результаты, как видим, налицо. А смеяться, конечно, можно, бывают "перегибы", но тут такое - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт. Дураков везде хватает. Сейчас, на 3-ем году войны, мы приходим к тому же. В старших классах вводится новый предмет "Защита Украины", который включает и начальную военную подготовку (https://top.today.ua/ru/verhovnaya-rada-vvela-novyj-urok-v-ukrainskih-shkolah/).
По этой же ссылке (telegraph) есть диаграмма военных бюджетов РФ и Украины за 2019-2024 гг. При рассмотрении прошу не забывать, что 2019 это ещё порошенковский бюджет, а 2022-2024 - спасибо партнёрам.
2. Тут некоторые пишут, что РФ ни на что не способна и над ними можно и нужно только смеяться.
Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что Россия применила под Харьковом новое мощное электронное оружие. Его действие было направлено на то, чтобы воспрепятствовать нормальной работе системы Starlink.
Россия использовала в Харьковской области новое мощное электронное оружие - today.ua Это произошло во время наступления оккупантов на севере Харьковской области. Россияне использовали электронное оружие, с которым еще не сталкивались наши защитники.
Как пишет издание The New York Times, это привело к перебоям в работе системы Starlink. Напомним, это спутниковая система связи, которая позволяет нашим военным получать высокоскоростной широкополосный доступ к интернету. Украинские подразделения, в частности, используют ее для координации действий на поле боя.
Михаил Федоров заявил, что электронное оружие россиян основано на более совершенных технологиях, чем все, с чем сталкивались наши воины ранее. .....
3. В борьбе с противником, обладающим бОльшими людскими и/или финансовыми возможностями, есть 2 решения - либо существенное технологическое превосходство (пример - Израиль), или наличие достаточно сильных союзников. У нас, к сожалению, нет ни одного, ни другого. Есть, правда, партнёры, которым мы, безусловно, благодарны, но то ли партнёры не особо жаждут нашей победы, то ли ещё что, но результаты мы видим. Готовность "сражаться лопатами" это, конечно, хорошо и вызывает уважение, но это не очень перспективно. "Патриоты", сидящие в тысячах километров от фронта, могут продолжать обвинять меня в чём угодно. Из сегодняшнего сообщения Генштаба:
Окупанти наносили ракетні удари та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, ворог наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет. Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку. Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі. У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/ Зачем писать такое? За сегодняшние сутки было 5 ударов - в 00.30 2 ракеты по Слободскому району, в 16.00 удар 2 КАБами по строительному супермаркету, в 17.00 по Центральному парку, в 19.00 в районе метро "Научная", в 22.00 куда-то на северную окраину города (о последнем прилёте официальных сообщений не видел, зато видел дым). 21 мая был траур по погибшим в типографии. После сегодняшнего будет опять.
Тюремные порядки, гольфкары вместо танков и мясные штурмы. Во что за два года войны превратилась российская армия Системные проблемы толком не решаются, поэтому, считает аналитик RUSI Джек Уолтинг, российская армия достигнет пика своих возможностей к концу 2024 года, а уже в 2025 году вряд ли сможет добиться крупных успехов. В этих условиях иностранная поддержка Украины важна именно сейчас, чтобы пережить этот ключевой период.
Во многих случаях причиной потерь, по-видимому, выступает не столько расточительная тактика, сколько отсутствие таковой. Например, «военкор» Юрий Котенок, говоря об очередном уничтожении российских штурмовых групп в селе Бердычи под Авдеевкой, утверждает, что имеют место «мясные штурмы без нормальной подготовки, без учета даже азов в тактических действиях подобного рода». Котенок пишет об отсутствии разведки и огневой поддержки:
«Налицо полная некомпетентность командования ротно-батальонного звена и отсутствие элементарного понимания ведения атакующего боя в составе отделения. Налицо необученность личного состава». В результате политического требования постоянно вести наступательные действия возникает порочный круг. Массовая гибель военнослужащих в плохо организованных атаках заставляет отправлять в наступающие части пополнение из «новых контрактников», не успевших пройти обучение. Российский военнослужащий пишет, что во время боев за Авдеевку наличие двух-трех недель подготовки было скорее исключением, нежели правилом. На видео украинской 47-й ОМБр, опубликованном 11 марта, утверждается, что, согласно документам россиян, погибших при очередном штурме, некоторые из них начали службу в рядах ВС РФ 5 марта, то есть меньше чем за неделю до гибели. Ситуация усугубляется тем, что многие новобранцы отличаются преклонным возрастом и низким боевым духом.
По словам самих военных, добиться законного суда и следствия невозможно, а один из офицеров объясняет происходящее так:
«Мы никого просто так не *башим. Здесь много мобиков, мужички, которые контракт заключили недавно, а до этого бухали в гаражах, ну и тому подобные персонажи. У них дисциплина есть? Нет. Чтобы дисциплину держать, нужно жестко их *бать. Можете это травлей назвать, но у нас это работа, от которой зависит наша жизнь. (...) Никакой военной полиции не хватит, чтобы это говно разгребать. Не идешь в штурм — идешь в подвал. Это работает».