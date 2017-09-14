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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8360836183628363
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:20

  flyman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Украина планирует уволить некоторых своих армейских генералов и отправить их на передовую , чтобы поднять боевой дух солдат.

Киев борется с волнами российских атак , теряя позиции в восточной части Донецкой области.

Солдаты жаловались, что их численность и вооружение превосходят их , а высшие чины вооруженных сил раздуты.

Армия не сообщила, сколько генералов будет переназначено, но заявила, что сократит около двух третей высшего персонала.

"За счет высвободившегося личного состава планируется пополнить части оперативного и тактического звена, а также воинские боевые части", - сообщил начальник управления военного планирования обороны Украины бригадный генерал Евгений Острянский.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина стремилась модернизировать свою армию в соответствии со странами НАТО.

Помимо сокращения числа генералов, это означает предоставление унтер-офицерам и младшим офицерам права принимать решения на поле боя. ....
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/24/ukraine-generals-front-line-russia-soldiers/

Ну что ж: радует, что Украина наконец-то двинулась в правильном направлении. Но печально, что это движение началось ДВА ГОДА спустя... Такими темпами - глядишь и ту петицию про силовиков примут - года через 4 :D

думаєте таки мобілізуюь холяву в одни окоп нюхати детройта та хотаба?

Я смутно помню - он, вроде, по возрасту не проходит?
Но да: тоже странное ограничение - это ж не штурмовиком посадки занимать... - в тылу, фактически - какая разница сколько медику лет?..
А так-то да: всю эту совковскую еще "шахматку" давно пора пересмотреть... Почему, например, отец двоих детей может в теплике отсвечивать, а троих - уже резко не может? 🙄
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:23

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Безглуздо это не о возможности войны. Может, Вам понятнее будет по-русски - это значит бессмысленно. Захват Украины (или превращение её в сателлита) смысл имеет. И большой.

Російська мені абсолютнл не зрозуміліша, я виріс в україномовному середовищі.
Покажіть мені хоч одного серйозного політика, не маргінала, який у 2008 році вснрйоз говорив про велику українсько російську війну?
Навіть у 2017-19 був такий жарт "а то Путін нападе".
Щодо того, що захоплення України має зміст - то це очевидно. Загалом майже будь яке придбання має зміст в очах диктатора. Але тільки за умови, що ціна влаштовує. Поточна ціна для Росії зависока. Україна того не вартує. І якби це було очевидно до початку війни, то нападу скоріш за все не відбулося б.
Але ви та вам подібні якраз продемонстрували протилежне - що ви не готові боротися. В очах пітуна ви слабаки і хочете миру, а тому воювати не будете, отже сам бог велів захопити вас.
Я не можу нічого сказати про вашу реальну готовність боротися за країну(тут якось питали про ваших зятів, ви відморозилися), але можу з впевненістю констатувати: в 2019 ви В ОЧАХ ДИКТАТОРА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ НЕГОТОВНІСТЬ, і це стало провокацією, а не повндінка Порошенка.
А тепер ще й звинувачуєте Порошенка, який демонстрував бажання боротися.

Саме так, результат виборів 2019 - демонстрація неготовності суспільства. Але більше вплинули саме подальші дії влади - зупинка фінансування оборонних програм, розмінування, відведення, вагнергейти.... і на фоні цих піддавок - заборона каналів, пресування мертвечуків... Вся ця демонстративна некомпетентність стала просто запрошенням до вторгнення.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:10

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  Ukrainian написав:Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.
"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.
На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".
"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.
https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25

Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?

Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.

Ти теж як і ці 200 тис українських ухилянтів сидиш на соціальній допомозі ?
Відчуй різницю між емігрантом та ухилянтом (на соц допомозі).



український паспорт є? чи може картки в укрбанках по канадському паспорту відкриваєте? :D значить і зобовязання як і у всіх інших тут. тобто, ви чоловіче, самий звичайнісінький ухилянт. коли канада буде таких відправляти назад в україну?
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