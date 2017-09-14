Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет. Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории. У кого какие мнения по этому поводу?
Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.
fox767676 написав:Вам начнет доходить когда за бакс стольник будет и очереди за хлебом
вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете. где вы ее увидели сейчас?
когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация. Strategic ambiguity с т.з бізнеса возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
Вам корона не жмет ? Сами выдумали возраст для службы ,убрав себя из этой возрастной категории . Признавайтесь на коленях , доверились д-ам .....
Ну вы хоть напишите кто все таки воевать и защищать страну будет ? Дайте указание , чтобы там --наверху задумались .
Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет. Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории. У кого какие мнения по этому поводу?
Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.
наврят чи нас влаштує Схід України як аналог Юкону (по населенню та інфраструктурі) ИА мав на увазі що рф може довести стан Сходу до такого щоб він став непосильним тягарем який доведеться кинути або він потягне нас на дно. Як приклад - ніхто не буде відновлювати знищену в нуль інфраструктуру Бахмуту для 500 жителів і т.д.
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 26 тра, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав: вы начали с тотальной мобилизации. отвечайте за то что сами пишете. где вы ее увидели сейчас?
когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация. Strategic ambiguity с т.з бізнеса возвращвйтесь к понижению моб.возраста рядовых до 40-45, признавайте что облажались в 2014 со своими законами, доверились д-бам. Если вера в коммунизм не позволяет экономические критерии использовать.
Вам корона не жмет ? Сами выдумали возраст для службы ,убрав себя из этой возрастной категории . Признавайтесь на коленях , доверились д-ам .....
Ну вы хоть напишите кто все таки воевать и защищать страну будет ? Дайте указание , чтобы там --наверху задумались .
что я выдумал ? Читайте что вам форумчане пишут, 40 лет это верхняя граница моб возраста рядовых где-то с 1992 по 2014. Которая отвечала мировой практике, с примерно такими же цифрами. Потом пришли приватизаторы, обязанности расшириили, а компенсировать правами или соц.благами забыли (это любителям цитировать конституцию.) Нет адекватных ресурсов - корректируйте цели. Я пишу, не волнуйтесь. Пока в режиме челобитных, но вскоре обстоятельства и тональность поменяются, и подробно обьясняться придется уже незадачливым "законотворцам"
Игорь Алексеевич написав:Есть мысли, что раша стремится уничтожить больше населения Украины, до численности предположим той же Румынии. Часть выехало и большинство не вернётся, часть погибнет. Уменьшить население до 15-20млн., возможно тогда нам не нужны такие большие территории. У кого какие мнения по этому поводу?
Спросите у канадцев, зачем им такие большие территории Не существует не только нормативов, но и рекомендаций по поводу плотности населения.
то порожнє. Краще розкажіть які враження від армії?
ЛАД написав:Hotab Продолжение 7. Скорее дополнение. Ещё по мобилизации. Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0. Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить. Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся. Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится. Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна. Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.
Цікава ваша думка про Черкаси. Невже в Харкові зараз так все згорнулося, що Черкаси вразили?
Героя України цьому хлопу! Геніально! ми розширили моб.потенціал, Ялта ще ближче!
Краще зовсім до 75ти підняти та "Ростов-наш!!! Та заразом із харківським бойовим парторгом одного завгаром із Єнакієво, що втік із Камазами з доллярчиками, там у Ростові розшукати та теж мобілізувати І з такими бойовими одиницями вже на Кубань та у Сочі вирушати. Абрау-Дюрсо на дєнь Незалежності по гусарськи щоб пити, ящиками та за кошт боєпенсів
Забавно было бы читать форум, если бы не было так грустно. В едином порыве сливаются либералы и фашисты; изо всех сил рвущиеся на Запад и ура-патриоты; противники и сторонники того, что произошло в 2014, и пр., и пр. Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии. Любое упоминание о мобилизации сразу вызывает примитивные обвинения - "совок", "старпер", "совкодрочер". Причём, у всех, независимо от их взглядов - что у флая, что у будивельника, что у фокса, которые во многом (практически во всём) расходятся по всем другим вопросам. Начинаются песни о свободе, о экономическом либерализме, об экономическом бронировании, безграмотные идеи "р-р-революционных" экономических реформ, которые смешно даже критиковать, о "диктатуре", сравнения с Северной Кореей. Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал. "Горячие патриоты" готовы на гибель десятков (сотен?) тысяч украинцев, на десятки и сотни тысяч инвалидов, на разбитые города (желательно где-то подальше, плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,... Зато они готовы воевать за границы 91 до ... не знаю до чего. Любой разговор о рпв вызывает истерические крики о предательстве и измене. Зато они гордятся тем, что могут говорить по-украински (как будто им раньше запрещали), презрительно фыркают в адрес русскоговорящих и рассказывают, что Путин напал из-за любви кого-то к Пушкину или Чайковскому. Готовы на всё. Кроме того, чтобы самим пойти на фронт. Для того, чтобы избежать этого находят миллион объяснений и обоснований, готовы оплачивать "экономическое бронирование", платить какие-то деньги из-за границы - "только отпустите!", "пойду, как только рядом со мной в окопе будут Зеленский и Ермак". Будут рассказывать об опасности коррупции при бронировании, делая вид, что её не может быть при "экономическом бронировании". Да, её не будет - просто богатые заплатят за своих детей, зятьёв, возможно, племянников. Это, конечно не коррупция. Но в результате будут воевать Успихи. Тут некоторых очень волнуют мои зятья, живущие и работающие (официально) в Харькове, но о сыновьях будивельника спрашивает только Успих. В результате его регулярно банят.
А тем временем завтра в Харькове опять день траура.
люди приходят целыми семьями, у всех них берут образцы ДНК для того, чтобы идентифицировать, возможно, их близких. Сейчас там идентифицировано 14 тел. Еще нашли, скажем так, фрагменты двух тел, однако после уже экспертизы ДНК там будет понятно: действительно ли это еще две новые жертвы удара террористов. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мать. В настоящее время считаются официально без вести пропавшими еще восемь человек. Что касается завалов, то сейчас работники ГСЧС разобрали примерно и проанализировали 30%. ....... «Враг нанес удар по населенному пункту Богуславка. Там погибла женщина, два ребенка получили ранения. Разрушены пять частных домохозяйств. Сейчас там работают наши экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия и выяснить, есть ли еще жертвы. Кроме того, в результате обстрелов происходят пожары. По Изюмскому району, по Чугуевскому району. К примеру, в Оскольской громаде пожар достигает 700 квадратных километров.
По Вікі было 18 127 в 2019. И к вопросу о языке для будивельника - по переписи 2001 Українська 16 970 82,85 % Російська 3 222 15,73 %
Сегодня на север Харьковщины сбросили 22 КАБа — Генштаб
И хоть бы одна су.ка здесь об этом написала хоть слово! А "патриот" будивельник устраивает пляски на костях, обвиняя русскоговорящих харьковчан в путинской агрессии. Слов нет. И находятся ещё такие же подпевалы.