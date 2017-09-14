Додано: Пон 27 тра, 2024 01:16

зятья

сыновьях

люди приходят целыми семьями, у всех них берут образцы ДНК для того, чтобы идентифицировать, возможно, их близких. Сейчас там идентифицировано 14 тел. Еще нашли, скажем так, фрагменты двух тел, однако после уже экспертизы ДНК там будет понятно: действительно ли это еще две новые жертвы удара террористов. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мать. В настоящее время считаются официально без вести пропавшими еще восемь человек. Что касается завалов, то сейчас работники ГСЧС разобрали примерно и проанализировали 30%.

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«Враг нанес удар по населенному пункту Богуславка. Там погибла женщина, два ребенка получили ранения. Разрушены пять частных домохозяйств. Сейчас там работают наши экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия и выяснить, есть ли еще жертвы. Кроме того, в результате обстрелов происходят пожары. По Изюмскому району, по Чугуевскому району. К примеру, в Оскольской громаде пожар достигает 700 квадратных километров.

В Волчанске осталось 50 гражданских

Сегодня на север Харьковщины сбросили 22 КАБа — Генштаб

Забавно было бы читать форум, если бы не было так грустно.В едином порыве сливаются либералы и фашисты; изо всех сил рвущиеся на Запад и ура-патриоты; противники и сторонники того, что произошло в 2014, и пр., и пр.Всех объединяет одно - страх перед мобилизацией и нежелание служить в армии.Любое упоминание о мобилизации сразу вызывает примитивные обвинения - "совок", "старпер", "совкодрочер". Причём, у всех, независимо от их взглядов - что у флая, что у будивельника, что у фокса, которые во многом (практически во всём) расходятся по всем другим вопросам.Начинаются песни о свободе, о экономическом либерализме, об экономическом бронировании, безграмотные идеи "р-р-революционных" экономических реформ, которые смешно даже критиковать, о "диктатуре", сравнения с Северной Кореей. Всё что угодно, лишь бы его, любимого, ТЦК не трогал."Горячие патриоты" готовы на гибель десятков (сотен?) тысяч украинцев, на десятки и сотни тысяч инвалидов, на разбитые города (желательно где-то подальше, плевать на восток и юг), на то, что тысячи людей останутся без крова (они им потом сдадут комнаты по втрое выросшим ценам и плевать, что людям нечем будет платить), плевать, что дети в Харькове дёргаются от взрывов, занимаются в школах онлайн, регулярно видят дымы от пожаров, что родители боятся свозить детей в экопарк,...Зато они готовы воевать за границы 91 до ... не знаю до чего. Любой разговор о рпв вызывает истерические крики о предательстве и измене. Зато они гордятся тем, что могут говорить по-украински (как будто им раньше запрещали), презрительно фыркают в адресрусскоговорящих и рассказывают, что Путин напал из-за любви кого-то к Пушкину или Чайковскому.Готовы на всё. Кроме того, чтобы самим пойти на фронт.Для того, чтобы избежать этого находят миллион объяснений и обоснований, готовы оплачивать "экономическое бронирование", платить какие-то деньги из-за границы - "только отпустите!", "пойду, как только рядом со мной в окопе будут Зеленский и Ермак".Будут рассказывать об опасности коррупции при бронировании, делая вид, что её не может быть при "экономическом бронировании". Да, её не будет - просто богатые заплатят за своих детей, зятьёв, возможно, племянников. Это, конечно не коррупция.Но в результате будут воевать Успихи.Тут некоторых очень волнуют мои, живущие и работающие (официально) в Харькове, но обудивельника спрашивает только Успих. В результате его регулярно банят.А тем временем завтра в Харькове опять день траура.По Вікі было 18 127 в 2019. И к вопросу о языке для будивельника - по переписи 2001Українська 16 970 82,85 %Російська 3 222 15,73 %И хоть бы одна су.ка здесь об этом написала хоть слово!А "патриот" будивельник устраивает пляски на костях, обвиняя русскоговорящих харьковчан в путинской агрессии.Слов нет. И находятся ещё такие же подпевалы.