_hunter написав:Тут вчера просили альтернативные цифры моб-резерва? - сегодня, как по заказу - Наталуха их озвучил - 5 лямов 😳
при втратах 31 тис. за два роки це ж 322 роки вистачить
1 Так я по демографічній піраміді вивів 6,8 млн резерву- на цих сторінках тиждень тому 2 По алгоритму марсове поле втрати на вчора 36000-54000 від початку війни ( нижня цифра-всі враховані-верхня цифра з урахуванням безвісти пропавших) 3 Заміни потребують не тільки загинувші... ще є поранені *2 від загинувших приблизно 100 000 по досягенню 60 років - мінімум 100 000 в рік по народженню третьої дитини або по догляду за родичем - тут десь 50 000 От і виходить від 250 000 на рік....
Так і по досягненню 27 років (на початку війни їм було 25 років) вже рахуйте в плюс. А тепер з новим законом це група осіб з 23 років на початку війни (зараз їм 25 років). Тобто відносно початку війни добавили ресурс 23-27 років замість тих 58-60 років.
Это убийцу Курочкина, Гонгадзе или самого Кивы так крутят хором?
десь в Бурятії бурята
Фууууххх. Слава Слугам что это в болотах за Байкалом, а не в Козине или Конче. А если сын Мосейчучки вдруг вернётся оновить актуальные данные, ну или старшОй Ахметова допустим отдохнувший с Монте-Карлы - его хоть не будут так встречать где нибудь в Чопе?
барабашов написав:Фууууххх. Слава Слугам что это в болотах за Байкалом, а не в Козине или Конче. А если сын Мосейчучки вдруг вернётся оновить актуальные данные, ну или старшОй Ахметова допустим отдохнувший с Монте-Карлы - его хоть не будут так встречать где нибудь в Чопе?