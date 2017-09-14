Дроноводи. До речі, маємо вже пів мільона дронів поставлених на фронт від Найвеличнішого. Цікаво, нащо Стерненко збирає на дрони коли вже така кількість є на фронті?
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Додано: Нед 16 чер, 2024 12:08
Дроноводи. До речі, маємо вже пів мільона дронів поставлених на фронт від Найвеличнішого. Цікаво, нащо Стерненко збирає на дрони коли вже така кількість є на фронті?
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:14
К сожалению, такого не будет.
Во всяком случае, сегодня это не реально.
Это примерно так же, как если бы сейчас США прислали сюда свои войска - хорошо бы, но не случится.
В Ю. Корее, кот. здесь часто вспоминают, американские базы остались после того, как там воевали американские войска.
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут існує думка, що корисність в тилу - це міф і будь-хто може замінити будь-кого (не зрозуміло, чого це не працювало до бойових дій). Тож стоматолог займе місце долярчика, а долярчик буде ставити пломби, керувати складними електромережами, приймати пологи, обслуговувати фермерам джон діри, та проектувати тепловизори замість мобілізованого
Всі, так всі
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:28
Я ніколи не заохочував інших бусифікуватись. А от тіло з Канади просто мріє про інших.
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:30
як всіх зачепила американська база в Харкові. значить, правильна ідея а насправді ми відволікаємося на умовні дрібниці й не дивимось на картину загалом.
а тепер ближче до реальності. тут один дідусь вчергове оббрехав мене, коли сказав, що я надто легковажно ставлюся до москалів. йому напевне ікається, але треба його навчити, що не треба брехливо перекручувати мої думки.
Раша набагато більша країна, ніж Україна. й по населенню, й по наявності нафти та газу, й по наявності ядерної зброї, яку вони просто отримали в спадок, й по кількості військового металобрухту, який вони теж отримали в спадок. тому ідея спробувати самостійно отримати військовий паритет - утопічна. не те, що це неможливо технічно, але якраз приклади КНДР, Пакистану чи того ж Ірану показують, що якщо надто багато грошей вкласти у військову сферу, то населення буде жити на межі зубожіння. ми готові працювати за пайку гречки? ні. й немає сенсу. й режими керування при цьому далеко не демократичні, що для нас просто не підходить.
світ після другої світової війни пішов шляхом, що держави мають вирішувати свої питання шляхом перемовин, а не шляхом правом сильного. оскільки Раша втратила майже все, чим модна впливати на інших, то вона зараз намагається зламати цей порядок й намагається повернути право сильного хоча б на пострадянських територіях. це те ж насправді шлях в нікуди, але це їх проблема, що цар з'їхав з глузду, а запобіжників у держави на цей випадок немає
знаєте, чому за нас не воюють? бо ми не свої. ми досі не побудували більш-менш розвинену країну, на відміну від Прибалтики чи тих же болгар чи румун. корупційна-олігархічна модель країни - це не розвинена країна, це якраз постсовок. це нам ще треба зробити. нас в ЄС не беруть, тому що не відповідаємо багатьом вимогам. це окрема тема, це не так просто зробити - але це можливо.
а знаєш що міняється за роки війни - міняється свідомість Заходу. чим далі, тим більше стає зрозуміла технологічна відсталість Раші у військових питаннях. тому якщо раніше панічно боялися будь-яких ударів по Раші, то тепер спокійно виносимо їх С-300-400, й щось в них на аеродромах палає далеко всередині країни. що Чорноморський флот потрохи мігрує на Каспій?
тому так, треба розвивати країну під гарантії розвинених країн. доки гарантій немає, буде йти війна в тому чи іншому форматі. й з іншого боку Раша теж доволі виснажена, якийсь форс-мажор там може статися будь-якої миті. а нам треба триматися, допомога йде, й об'єктивно нас й далі будуть підтримувати. якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 чер, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:34
Спочатку треба створити групу, яка буде визначати.
І визначити за якими критеріями вона буде визначати.
Потрібен не перелік обліковок. А вказівки від (кого?), що і в яких межах песимізму тощо можна писати.
Щоб несвідомі дописувачі отримали і знали.
Якщо ж і після цього вони будуть виходити за межі, то це означатиме їх свідомість таких дій. Тоді щось робити далі.
Коротше: справа непроста. Головне почати.
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:34
Shaman а с чем ты не согласен? да за 5-10 лет мы не станем сильнее рф, это более длинный путь. Другой путь подружиться с питуном как белорусь. Третий ждать пока его труп проплывет по Днепру от Смоленска до Херсона. Самого короткого пути - ввести войска НАТО или США и мгновенно стать сильнее рф - нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:37
а чого це не буде? бо це реальний шлях, як поставити Рашу на місце, а так хочеться здатися?
надання гарантій більш вірогідне, ніж якийсь домовленості з Рашей. що вони хочуть - вже чотири області? а чому не п'ять разом з Харковом? а головне, що вони хочуть - саме відсутність гарантій й ще скорочення наших збройних сил - щоб нема кому було робити спротив при наступному нападі.
ще раз - гарантії більш вірогідні, ніж домовленості з Рашею, бо вони неадеквати
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:42
Хто такі ці *ми*, які не свої.
Що заробітчан, що біженців Захід приймає, як своїх. Залюбки. Пересічних.
Тому про кого і про що мова?
Олігархат і постсовок -- це як?
Беня, Рінат і т.д. -- постсовки?
ПАП -- постсовок?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 чер, 2024 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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