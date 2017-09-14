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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 866686678668866986708671>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:35

  thenewepic написав:Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування.
Другий варіант - просто підняти податки для усіх.
При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність.
При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.

берем два хлебзавода, один боится что мобилизуют мужчин и платит по 20к другой не боится (например набрал одних женщин). Что на выходе, себестоимость продукции у 1го существенно выше, розничная цена дороже. Проигранная конкуренция и банкротство. Для государства это рост безработицы и падение собираемости налогов.

Нельзя наполнять бюджет, игнорируя рынок, снижая чью то конкурентоспособность. В лучшем случае от экономического бронирования откажутся, ли бронируемый сам будет откашливать 20к из зарплаты/сбережений. То есть разговоров больше, чем эффекта.

Невозможно обмануть экономику. Если отрезать или пришить кобыле 5ю ногу, быстрее она не побежит. Экономическое бронирование это попытка у одних отрезать, а другим пришить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:44

  fler написав:Взагалі стало менше обстрілів, видихається рфія, тому хоче скоріше закріпити за собою все загарбане.
Вважаю, що війна переходить у завершальну стадію.

вчора зсу жодного кацапського танка не спалили, це напевно вперше в цьому році.
мабуть не встигають брухт відновлювати.
але уйло поїде собі в корею і виклянчить там декільта тисяч танків та бтр, а може ще й корейських ракет.
тобто начебто і видихається по окремим позиціям, але все дуже далеко від завершальної стадії.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:51

Итоговый документ конференции по Украине в Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в форуме, сообщили организаторы.
интересно кто не поддержал? 11 стран приехали пожрали и уехали.
Не підписалися: Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР, Таїланд, Арменія.
Зображення
Якщо росія не погодиться з результатами Саміту миру, то ми змусимо її здатися, — Джорджа Мелоні
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 16 чер, 2024 15:06, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:52

Зачем нам, вообще, столько ментов? Они на каждом шагу. Криминогенная обстановка нормальная, и людей намного меньше.
ИМХО, надо, вообще, декриминализировать все, что связано с наркоманией, проституцией и порнографией, если это все происходит добровольно, как делают цивилизованные страны. Это личный выбор каждого, мы же хотим быть демократической страной? А пока это все львиная часть того, чем занимаются менты, наверное, больше половины дел. Такая статья как сводничество, всякие места розпусты - это, вообще, нонсенс! В 21-м веке бросать в тюрьму за то, что помог кому-то познакомиться или за то, что не соблюдаешь целибат, или кому-то перекинул фотку, или как? Все прекрасно понимают, что это просто кормушки и ловушки, но пользуются тем, что война и что люди не могут выйти на протест против всего этого гонева!
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 14:59

vitaliiangel Неправильне якесь у Вас економічне бронювання. Воно не має бути масовим. Економічне бронювання має бути для спеца, в якого ЗП 1000$+ і з неї 500$ йде на бронювання замість того, щоб кожні 6 місяців кілька тисяч $ йшли в кишеню лікаря чи голови ТЦК.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:05

  thenewepic написав:
  Bobua написав:Тим абсурдніше виглядає цей законопроект по відношенню до військовослужбо
вців, які не те що не зможуть законно повернутись додому за еквівалентні або більші кошти в казну країни, а ще й фактично платитимуть за тих, хто потенційно міг би їх замінити після 27-місячного пекла.

навіщо повторювати цю маячю? До як мінімум часткового вирішення проблеми з війною НІХТО НІКОГО ЗАМІНЮВАТИ НЕ БУДЕ! Нові мобілізовані будуть заміняти загиблих і важкопоранених, а не тих, хто бажає демобілізуватися. Крапка. Швидше буде підписано рпв або капітуляцію однієї з сторін, ніж щось зміниться в цьому плані.

Скорее всего, так и будет.
Хотя могло бы быть и иначе.

Тепер до "броні":
  Bobua написав:Друзі, а ви замислювались, хто ж буде платити за економічне бронювання, про яке всі говорять? Працівники? Підприємці? Директори? Ні, ми з вами.
Адже для того, щоб платити по 20+ тис. грн на місяць за кожного заброньованого працівника, ці гроші спочатку треба десь взяти. Але де ж їх взяти? Відняти з теперішнього доходу компанії чи з заробітної плати працівника? Звісно ж ні. Гроші на цю бронь будуть шукати в підвищенні цін на товари і послуги, які реалізує підприємство, і які ми з вами споживаємо.

так, але це тільки для підприємств, що реалізовують свої товари-послуги на території України. Експортерів не стосується. Їм можна дозволити, чи все ще "несправедливо"?
  Bobua написав:І саме таким чином всі ми будемо платити свої гроші за те, щоб хтось вкрай "корисний для економіки" мав бронь і міг сидіти вдома.

так. Платити доведеться в будь-якому разі. ГРОШЕЙ У БЮДЖЕТІ НЕМА. Значить, треба піднімати податки.
Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування.
Другий варіант - просто підняти податки для усіх.
При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність.
При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.

Вопрос не в "справедливо/не справедливо". Ладно , это абстрактное понятие.
Но как забронируют сотрудников коммунальные предприятия? Там и зарплаты низкие и доходы у предприятий. Поднять цены? Они регулируются государством. И поднимать надо сильно. Как бы не в разы. Но, насколько понимаю, долги за коммун. услуги и так большие.
Похожая ситуация и у оборонных предприятий. Сильно поднять цены на продукцию? Так говорилось о том, что у государства и так не хватает (и сильно) на оборонзаказ, чтобы полностью загрузить оборонку.
Боюсь, что такими мерами раскрутим инфляцию посильнее, чем в 2022.

  Bobua написав:Так само цинічно виглядає законопроект стосовно людей, які не зможуть втриматись на робочих місцях, бо не мають достатнього доходу для бронювання.

автор має нас за дурнів? Адже буквально кількома реченнями вище він написав, що заброньовані працівники по факту не будуть платити з власної кишені, це буде перенесено на споживачів, як будь-який інший податок.

Одно другому не мешает.
Часть работников забронируют благодаря "переносу на споживачів", часть (на которых этого не хватит) призовут. И не факт, что повышения цен хватит на то, чтобы забронировать всех необходимых работников.
А "фіктивні бронювання" есть сейчас и будут при "економічному бронюванні". Единственное что, государство получит сколько-то денег вместо взяточников.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:07

  BIGor написав:
  fler написав:
  BIGor написав:Бачу тема про донати дуже хвилює модераторів. Питання, де написано в правилах форуму, що про донати не можна писати?

Не треба постити відверту брехню. Немає достовірної інформації про обсяги донатів. Можна судити з ТГ каналів та розмов із військовими, що зборів є багато, вони закриваються оперативно та як тут неодноразово писали "фронт тримається на волонтерах". Якщо так, то донати зростають, а не падають. Або все ж таки не волонтерами єдиними. Нє?

Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!

Данні ще до законів про нову мобілізацію
https://dou.ua/lenta/articles/donations ... n-it-2023/

Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика

П̶и̶в̶о̶ Муха входить в цю статистику? Чи все ще поки що ні? 😀

Зачем нам, вообще, столько ментов? Они на каждом шагу.

Они следят за вами. Отрывайтесь от хвоста, при необходимости отстреливайтесь. . :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 чер, 2024 16:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:07

  vitaliiangel написав:
  thenewepic написав:Перший варіант - дозволити підприємствам за гроші бронювати тих, хто їм потрібен для функціонування.
Другий варіант - просто підняти податки для усіх.
При другому варіанті населення платить підвищені податки, але частина підприємств зупиняються або скорочують діяльність.
При першому варіанті населення все одно буде платити, але при цьому підприємства не боятимуться, що їх співробітників раптово заберуть і робота стане.

берем два хлебзавода, один боится что мобилизуют мужчин и платит по 20к другой не боится (например набрал одних женщин). Что на выходе, себестоимость продукции у 1го существенно выше, розничная цена дороже. Проигранная конкуренция и банкротство. Для государства это рост безработицы и падение собираемости налогов.

Нельзя наполнять бюджет, игнорируя рынок, снижая чью то конкурентоспособность. В лучшем случае от экономического бронирования откажутся, ли бронируемый сам будет откашливать 20к из зарплаты/сбережений. То есть разговоров больше, чем эффекта.

Невозможно обмануть экономику. Если отрезать или пришить кобыле 5ю ногу, быстрее она не побежит. Экономическое бронирование это попытка у одних отрезать, а другим пришить.

Так а первому заводу кто не дает только женщин набрать? - если уж они так беспроблемно замещают?
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:19

thenewepic
Спасибо за вчерашнюю ссылку на "Договор" 2022.
Почитал.
Там категорически неприемлема формулировка "на основе согласованного всеми Государствами-гарантами решения".
И подлежат дальнейшему "согласованию" (торгу) размеры разрешённых вооружённых сил.
Приложения 2 и 3 обсуждать не могу. Не известно, какие изменения там требовали.
Во всяком случае, продолжать переговоры на основе этого документа было можно и нужно.
Разве что РФ категорически отказывалась от обсуждения формулировки "согласованного всеми".
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:20

  Hotab написав:
  BIGor написав:Я бачу данні з опитуваннь ДОУ та звітів одного фонду зі старої роботи. Тому я можу писати що донати не зростають. Але якщо у Вас донати зростають, то це ж чудово!

Данні ще до законів про нову мобілізацію
https://dou.ua/lenta/articles/donations ... n-it-2023/

Середній донат знизився з $270 до $190 на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика

П̶и̶в̶о̶ Муха входить в цю статистику? Чи все ще поки що ні? 😀

Я не знаю, я надав дані по цілій галузі. Можливо Ви напишете, як у вашому прикладі - чи виросли донати, чи зменшились. Тут нема нічого постидного, у різних людей різні фінансові можливості і ситуації.
BIGor
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