Додано: Суб 20 лип, 2024 23:26

Schmit написав: [youtube]Ysi2d9gDQzw... [youtube]Ysi2d9gDQzw...

Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.

В Конституции Индии определён 21 официальный язык, на которых говорит значительная часть населения или которые имеют классический статус

Демагогия чистейшей воды.На Западе тоже есть Маши и Паши, редко, но есть. И ничего, живут себе спокойно.Разговаривают русскоязычные украинцы не "мовою окупанта", а на своём родном языке, на котором разговаривает и оккупант.Молодёжь сейчас слушает западную музыку и слушают песни на англ. языке. От этого они не становятся англичанами или американцами. Или автор будет и против англоязычных песен возражать?Индия точно была колонией Британии и положение индийцев в те времена было похуже, чем у украинцев. Древнейшая цивилизация (не ловите на слове - одна из). Тем не менее, Индия до сих пор:И ещё:И ничего. Никаких проблем на ровном месте.