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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9130913191329133
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 23:26

  Schmit написав:[youtube]Ysi2d9gDQzw...

Демагогия чистейшей воды.
На Западе тоже есть Маши и Паши, редко, но есть. И ничего, живут себе спокойно.
Разговаривают русскоязычные украинцы не "мовою окупанта", а на своём родном языке, на котором разговаривает и оккупант.
Молодёжь сейчас слушает западную музыку и слушают песни на англ. языке. От этого они не становятся англичанами или американцами. Или автор будет и против англоязычных песен возражать?
Индия точно была колонией Британии и положение индийцев в те времена было похуже, чем у украинцев. Древнейшая цивилизация (не ловите на слове - одна из). Тем не менее, Индия до сих пор:
Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.

И ещё:
В Конституции Индии определён 21 официальный язык, на которых говорит значительная часть населения или которые имеют классический статус

И ничего. Никаких проблем на ровном месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 23:36

  BIGor написав:
  ЛАД написав:.......
Так что там насчёт культуры?
Какого мира вы "справжній представник"? :lol:

Ви - росіянин і ждун "руського міра". В народі - "консерва".

Вы не ответили на вопрос.
Можете продолжать фапать (или по-простому онанировать).
Сбежали в Польшу, так сидите и молчите в тряпочку и не щеголяйте липовым "патриотизмом".
Там, вроде, Польша собирается создавать из украинских граждан воинские части, обучать и отправлять на фронт в Украину. Вам ещё не предлагали? Или при первом звоночке сбежите дальше на запад?
"Патриот" вшивый.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 00:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Индия точно была колонией Британии и положение индийцев в те времена было похуже, чем у украинцев. Древнейшая цивилизация (не ловите на слове - одна из). Тем не менее, Индия до сих пор:
Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.


Може у вас є приклади, що англійці хотіли асимілювати індійців, заявляли, що "ніякої окремої індійської культури і мов (не знаю, скільки точно) не існує, і існувати не може, а то все "недоанглійці", а Хараппа - "мать гарадов англійських". Ні?
То ж нема чого і порівнювати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 00:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мене дивує щира віра в те, що росія напала по мовному питанню чи отой лабуді про історію, яку путін читає.
Все це росія використовує для романтизму пояснення кацапським дуракам. Вони завжди видумують зовнішніх ворогів.
Якщо до вас не буде жодних претензій по мові, вони видумають що ви криві

Англо-американська війна не привела до того, що американці не розмовляють англійською. Можу помилятися, але в сша взагалі на федеральному рівні немає офіційної мови
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 00:39

  Faceless написав:
ЛАД написав:Индия точно была колонией Британии и положение индийцев в те времена было похуже, чем у украинцев. Древнейшая цивилизация (не ловите на слове - одна из). Тем не менее, Индия до сих пор:
Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.


Може у вас є приклади, що англійці хотіли асимілювати індійців, заявляли, що "ніякої окремої індійської культури і мов (не знаю, скільки точно) не існує, і існувати не може, а то все "недоанглійці", а Хараппа - "мать гарадов англійських". Ні?
То ж нема чого і порівнювати.


В смысле? Они были просто их рабами - https://www.quora.com/Did-the-British-e ... ritish-Raj
katso
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 00:40

Faceless
Интересно.
Вас унижает/оскорбляет "Киев - мать городов русских"?
Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег:
И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся русью[1].

Как по мне, это, скорее, признание вторичности России вообще и Москвы, в частности. :)
По логике, такое утверждение = признанию Украины "старшим братом", а России - меньшИм братцем. То, что меньшОй вырос больше и сильнее старшего, другой вопрос.
По-моему, мы должны гордиться таким признанием.
Так же, как гордиться "русскими богатырями" типа Ильи Муромца и остальных, ему подобных. По сути все они украинские богатыри, служившие князю Киевскому.
Почему мы всё это, как и многое другое, отдаём России, мне не очень понятно. Лишь бы отмежеваться от России, отдаём им часть собственной истории.
Исав продал своё право первородства младшему брату Иакову за чечевичную похлёбку.
А мы-то за что?
"Аби подалі"?
ЛАД
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