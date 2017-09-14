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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9769977097719772

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 82
Від 3 до 6 місяців
13%
11
Від 6 до 12 місяців
20%
16
Від 1 до 1,5 року
13%
11
Від 1,5 до 2 років
12%
10
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
9%
7
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
26%
21
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 00:58

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 05:55

А потрібно було йому на фурі по купленим документам виїхати як місцеві дописувачі зробили.

Із глибоким болем повідомляємо, що 09 вересня 2024 року через важкі поранення перестало битися серце нашого земляка, старшого лейтенанта ВЧ А1619 – Максима Петровича Костюка. Командир танкової роти танкового батальйону Максим Петрович Костюк, мешканець села Новий Вовчинець, до останнього подиху безстрашно і самовіддано боровся із російськими окупантами за рідну землю", – зазначено у повідомленні.

27 вересня захисник мав зутрічати своє 32-річчя, однак йому тепер назавжди залишиться 31.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 06:55

  UA написав:А если границы открыть?

Холява, интересно ваше мнение как практикующего комбат-психиатра

Особливо жінок з 1 та 2 групою інвалідності
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 06:57

  Wirująświatła написав:
«Зручніше дати оркам дійти до міста». Битва за Покровськ може стати останньою у війні, там армія РФ вичерпає свої останні резерви — Дикий

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pokrov ... 49417.html


Дикий дичину фантазує,вже була фортеця Бахмут.
sens
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