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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 вер, 2024 00:58
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Wirująświatła
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Додано: Вів 10 вер, 2024 05:55
А потрібно було йому на фурі по купленим документам виїхати як місцеві дописувачі зробили.
Із глибоким болем повідомляємо, що 09 вересня 2024 року через важкі поранення перестало битися серце нашого земляка, старшого лейтенанта ВЧ А1619 – Максима Петровича Костюка. Командир танкової роти танкового батальйону Максим Петрович Костюк, мешканець села Новий Вовчинець, до останнього подиху безстрашно і самовіддано боровся із російськими окупантами за рідну землю", – зазначено у повідомленні.
27 вересня захисник мав зутрічати своє 32-річчя, однак йому тепер назавжди залишиться 31.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 06:55
UA написав:
А если границы открыть?
Холява, интересно ваше мнение как практикующего комбат-психиатра
Особливо жінок з 1 та 2 групою інвалідності
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Додано: Вів 10 вер, 2024 06:57
Wirująświatła написав:
Дикий дичину фантазує,вже була фортеця Бахмут.
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