Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
Ні. Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...
Ну да. Называем срок, допустим, 24 месяца. Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время. Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете. Так что сначала всё же мобилизация.
ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
34 роки переходимо. За 100 років перейдемо? Ні. Наші ціни вже давно збалансовані з світовими з поправкою на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.
Постепенно переходим на мировой масштаб цен без поправки "на наші зарплати, податки, рівень життя, конкуренцію і т.д.".
Может. сначала решить проблему с мобилизацией, а уже потом, говорить о сроках службы, демобилизации и пр.
Ні. Спочатку строк, а потім вже ловити в тилах -- людей, які хоч вже не так боятимуться. Бо знатимуть строк...
Ну да. Называем срок, допустим, 24 месяца. Надо срочно уволить массу людей. у кот. уже срок прошёл. Увольняем. Армия резко и сильно сокращается. А призвать, хоть как-то обучить нужно время. Результаты Вы, думаю, прекрасно понимаете. Так что сначала всё же мобилизация.
Ви вже до зими готові? Мобілізація когось десь там обігріє?
Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що після масованих атак росіян стикається з такими ж незручностями, як і решта громадян. Зокрема, мова про вимкнення електроенергії. "Авжеж (світло - ред.) зникає. Ми живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, бо працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", – сказала Зеленська. "Але, наприклад, коли пам’ятаєте, перші обстріли енергосистеми такі були, коли ми всі згадали що таке життя при свічках. То були в нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося. Вечеряли при свічках, книжки читали, якісь настільні ігри грали, коли можна було. Лягали спати раніше" , – додала вона. https://tabloid.pravda.com.ua/focus/ole ... o-2006063/
jump написав:Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що після масованих атак росіян стикається з такими ж незручностями, як і решта громадян. Зокрема, мова про вимкнення електроенергії. "Авжеж (світло - ред.) зникає. Ми живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, бо працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", – сказала Зеленська. "Але, наприклад, коли пам’ятаєте, перші обстріли енергосистеми такі були, коли ми всі згадали що таке життя при свічках. То були в нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося. Вечеряли при свічках, книжки читали, якісь настільні ігри грали, коли можна було. Лягали спати раніше" , – додала вона. https://tabloid.pravda.com.ua/focus/ole ... o-2006063/
Президент України під час поїздки до Нью-Йорка хоче зустрітися з главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс і представити їм план перемоги у війні.
Трамп повторил свои громкие заявления о том, что его присутствие в Белом доме предотвратило бы войны как в секторе Газа, так и на Украине.
«Если бы я был президентом, это бы никогда не началось», — сказал Трамп. «Если бы я был президентом, Россия бы никогда, никогда. Я очень хорошо знаю Путина. Он бы никогда — и угрозы этого, кстати, тоже не было в течение четырех лет — не пошел бы на Украину».
И все же, когда его напрямую спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну против России, Трамп уклонился от ответа.
«Я хочу, чтобы война прекратилась», — сказал Трамп. «Я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто сделать это, хорошо? Договоритесь о сделке, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней».