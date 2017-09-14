V2 написав:Дива та й годі! Данія фінансує виробництво Богдан в Україні, бо виробничі потужності є, але не вистачає фінансів. Україна ж купує Цезарі:
Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter). Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві. "Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр. .........
І що дивного? Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому.
барабашов написав:А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави)
барабашов написав:А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави)
Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?
А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним) Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу). В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
кінець тунелю не тільки персональний, але і загальний - реалістичні цілі війни, а не подоляківщина для імбецілів батіг всім, а не тільки сіромахам виковиряти полковника Арестовича та генерала Залужного з лондонів, сімїї їх взяти у заручники, та багаточисельних бігунців та притягнути до загальної справи.
Xenon написав:
❗️Україна отримує суттєві гарантії безпеки, і віддає рф контроль над окупованими територіями, це стане основою для переговорів, – FT.
Нібито це рішення вже прийняте західними і українськими офіційними особами. Це буде мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому.
ви ж самі процитували реалістичні цілі війни. тут цей варіант адекватними людьми давно проговорюється. а знаєте, хто не погодиться - Раша, яке диво. єдине, що нам може допомогти, що гарантії безпеки можуть надати й не питаючи Рашу - якщо вона буде надто комизитися...
й втомили ці закиди на Залужного. він дуже багато зробив за ці два роки, щоб країна встояла. а тут незрозуміло хто, який ховається незрозуміло де, дозволяє собі такі накиди на залізного генерала. от проведеш хоча б два роки в армії - отримаєш право рота відкривати
Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?
А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним) Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу). В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
все одно не підуть - лише через примус. ці заходи зменшать загальну напругу, але ті хто волає - не мають права, так й будуть волати - методичка лише зміниться.
а так кого спіймали, так й йдуть в армії. хоча є випадку викупу...