Додано: Чет 26 гру, 2024 09:27

candle645 написав: До депутатів теж схоже щось починає доходити

офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.



"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.

Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів. Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.

За законом можна призначати офіцера на посаду нижче, ніж він займає. Перелік випадків визначений.Впенсів й так мобілізують повним ходом. Нема отого резерву в 150 тис. в сенсі з підготовкою для передової. Бо в цих 150 тис. нема підготовлених піхотинців. Тобто прийдеться готувати місяць так само, як і отих, хто "не мав жодного відношення".В цих 150 тис. залишилися точно такі самі, як і для інших громадян, броньовані, з відстрочкою.Якщо ж мета банальна --- офіцерів в окопи на посади сержантів-солдат, то цікавий експеримент...Революційний.Таке собі розжалування в рядові))Буде, то й буде. Нічого екстра дивовижного.Проблеми не вирішить, зато "хоч поржем".А чьо?Замість приведення системи військової організації до належного стану ефективного функціонування посилимо ноу-хау - старими впенсами окопи.Там два моменти можуть вилізти:1. Конфлікт отого старого впенса з молодими своїми командирами, якщо вони дурити, як цивільних, будуть.2. Остаточне руйнування кастовості офіцерського корпусу... Що важливо там, де "несвідомі" здебільшого позбиралися (не елітні частини).Для нормальних же колективів, вчастин впенси, в принципі, і в окопах не завадять. Але хто ж над відокремленням паритися-то буде?!