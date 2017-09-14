Спорить с прапором - себя не уважать. Удивляюсь, как у detroytred"а хватает терпения. Сифилис у Ленина - одно из предположений. Но если даже так, то это не доказывает ровным счётом ничего. У многих великих людей были и есть "недостатки". Чайковский был гомосексуалистом, но это не отменяет того факта, что он был великим композитором. О Бетховене тоже были предположения о глухоте из-за сифилиса. И что? Это великие люди, которые оставили след в истории. Если вам интереснее копаться в их грязном белье, чем разбираться с их наследием, то это, конечно, ваше право. У каждого свои интересы.
Shaman написав:.......... тому найгіршим президентом був Яник, й його кінець зайве тому підтвердження... але так, був за російську мову й прихильником УПЦ МП, тому багато хто згадує з теплотою...
С Януком всё было понятно с самого начала и я от него ничего не ожидал. Но по факту он ничего не ухудшил по сравнению с Ющенко. То, что он "майже монополізував те, що називають "обналичкой" - вас сильно трогало? Вам не всё равно, кому принадлежит обналичка? Другое дело, если бы при Ющенко этого не было, а при Януке появилось, тогда это была бы серьёзная вина.
А сейчас обналички нет видимо. Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
ЛАД написав:Вопрос был: Кому вы больше доверяете касательно того, что они будут делать, Зеленскому или Путину?
Ответ достаточно логичный - с врагом всё понятно, он враг и будет стремиться нанести вам максимальный вред. В т.ч. и убить. С "другом" в политике значительно сложнее.
загуглите что такое доверие.
Доверие в социологии и психологии — открытые взаимоотношения между людьми (либо между человеком и субъектом), содержащие уверенность в порядочности другого человека (субъекта), с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Доверие считается основой всех социальных институтов
убеждённость в честности, добросовестности, искренности кого-либо, в правильности чего-либо и основанное на этом отношение к кому-либо или к чему-либо
Ваша глупость и желание выглядеть умным пробила очередное дно.
Если бы вопрос был кто больше предсказуем Путин или Зеленский, выбор Путина можно было понять, хотя такая формулировка глупая, конечно враг более предсказуем, в том смысле, что дружить с вами он не собирается.
Но вопрос был именно про доверие. В крайнем случае можно было съехать, что не доверяю никому.
katso написав:Что конкретно не то сделал Янык? Детей побил? Так щас бьют, пакуют и ничего. Продлил аренду флота россии? Так щас вот продлят аренду газовой трубы - и ничего. В Европу не хотел? Ну вот она Европа, лучше жить стало? Даже до войны? Мне нет.
бизнесы отжимал. ювт в тюрьму засадил. обычным смертным он не сделал (до майдана) ничего плохого, наоборот держал курс доллара сжигая резервы, иногда козлами обзывал. Баграеву пришлось вступить в партию регионов, чтобы тавр медиа не забрали. Для бизнесов близких к ПР был запрет на работу с бизнесами, связанными с другими политиками. Я как раз был руководителем среднего звена в то время и этот запрет до меня на совещаниях доводили. Медленно ползущая диктатура. Лет через 10-20 имели бы то, что сейчас на рф.
сейчас попытки неопытных политиков быстро сколотить диктатуру. До диктатуры пока еще далеко, но комуто очень очень хочется. Следующий шаг Европе и Трампу придется решать, нужен ли им карманный диктатор за 20+ ярдов в год. По Трампу я ответ знаю. "Победители всем нужны, проигравшие никому".
Карманный путин стоит Си дешевле и с него есть что взять.
detroytred написав:Поспішали, бо руйнування-смерті-витрати і розкручування спіралі війни з кожним днем ---- тобто зростання ризиків втягування у затяжну війну. Тому і поспішали.
Ой, мене щас стошнить. Які ж вони добрі ці наші можновладці, думали тільки про народ і більше ні про кого. Вже на 4 день думали тільки про руйнування-смерті-витрати а те що ці руйнування-смерті-витрати тривають вже 1000 днів не думають чогось. 4 дні - це капець багато буде руйнувань, а тисяча днів - фігня, давайте ми ще 1000 днів повоюємо.
У вас звичайно оригінальне бачення дій влади. Навіть не очікував на таку відповідь.
Все суто прагматично: в чому складність для влади з кожним наступним днем піти у перемовини (з метою перемир'я) на компроміс з ворогом (тобто зробити якісь поступки)? Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.
Тобто ситуація з продовженням кожного дня війни прямувала отоді до двох крайнощів: або Перемога-репарації-контрибуції, або б'ємось до останнього (до повного виснаження). Тому й відбулася хоч якась спроба домовитись.
detroytred написав:Бо виникне питання до влади: нахіба були отакі втрати-руйнування (чому не зробили цього раніше)? За що стільки крові пролито? Щоб отак поступитися ворогу.
если подать в отставку такой вопрос не возникнет, как сейчас не упрекают Залужного в провале контрнаступления. Очевидно появилась дилемма оставаться у власти как можно дольше, ценой бесконечной войны ( б'ємось до останнього (до повного виснаження) или уйти, передав правление тем кто сможет договориться с путиным. Людей готовы ли они биться до последней капли крови спросили? Или все порешали за нас, кто будет презЕдентом, а кого бусифицировать.
Bloomberg: Сделка по транзиту газа между Украиной и Россией переживает критический момент истины.
▪️Будущее транзита газа через Украину находится на переломном этапе. Если до среды не удастся заключить сделку в последнюю минуту, поток миллиардов кубометров газа может прекратиться.
▪️Украина находится под давлением премьера Словакии Роберта Фицо и группы центральноевропейских компаний, которые требуют, чтобы газ продолжал поступать от восточной границы с Россией к покупателям Евросоюза после истечения срока действия соглашения о транзите 31 декабря.
▪️Риторика с обеих сторон ужесточилась. Владимир обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с Владимиром Путиным. Словацкий лидер накануне пригрозил прекратить поставки электроэнергии своему восточному соседу.
▪️Принимая решение о прекращении транзита, украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38 600-километровой системы газопроводов страны. За последние три года эта сеть, одна из крупнейших в мире, не подвергалась нападениям, поскольку через нее шел российский газ.
▪️Если это прекратится, система может стать мишенью для атак, как это уже было с газохранилищами и источниками питания. Это также создаст технические проблемы, которые затруднят отопление домов по всей Украине в зимний период.
▪️«Вопрос о рисках для украинской инфраструктуры находит отклик в дипломатических дискуссиях», — говорит Кристиан Эгенхофер, научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе. «Это может оказаться спасательным кругом для Зеленского, если он согласится на продолжение транзита».
▪️И для Путина, и для Фицо наиболее выгодным вариантом было бы продолжение закупок газа европейскими покупателями напрямую у «Газпрома». В этом случае Россия останется на рынке ЕС без необходимости делиться доходами с посредниками, а Словакия сэкономит на дополнительных расходах на транзит, говорят люди, знакомые с ходом переговоров.
▪️МИД Украины заявил в пятницу, что переговоры продолжаются и нельзя полностью исключать возможность заключения сделки в последнюю минуту.
▪️В феврале исполнительная власть ЕС представит план по дальнейшему отказу от российского ископаемого топлива, которое, по ее мнению, Кремль превратил в политическое оружие. Его реализация зависит от стран-членов: помимо трубопроводных поставок в Словакию и Венгрию, российский сжиженный природный газ также поставляется в порты Франции, Бельгии и Испании.
▪️«Ссора из-за российского газа усугубит отношения между членами ЕС, что вполне соответствует интересам России, заинтересованной в том, чтобы европейская поддержка Украины прекратилась», — говорит Бота Илияс, старший аналитик PRISM, компании, занимающейся стратегической разведкой.
▪️Прекращение поставок газа через Украину окажет «незначительное» влияние на европейские цены на газ, заявила Еврокомиссия, отметив, что рынки уже учли прекращение транзитной сделки.
▪️В этом году цены на газ в Европе выросли на 48% в преддверии сокращения поставок в сочетании с быстрым истощением запасов газа из-за периодов холодной и безветренной погоды. Хотя цены еще далеки от рекордов 2022 года, достигнутых во время энергетического кризиса, они достаточно высоки, чтобы повлиять на домохозяйства и производителей
▪️Отсутствие межправительственного соглашения между Россией и Украиной осложняет, но не исключает возможность заключения коммерческой сделки с участием европейских компаний.
▪️Словацкая газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS и ее оператор газовых сетей Eustream AS, а также венгерская Mol Hungarian Oil and Gas Plc. , торговые ассоциации и крупные промышленные потребители из Австрии и Италии обратились к Зеленскому с просьбой разрешить продолжить поставки.
▪️Обсуждаемый объем составляет 15 миллиардов кубометров в год, то есть столько, сколько сейчас проходит по украинским трубопроводам.
▪️В связи с приближением крайнего срока рассматриваются альтернативные решения. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, SPP ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана о поставках азербайджанского газа.
▪️Для этого может потребоваться обмен между «Газпромом» и Socar, при котором азербайджанская компания будет покупать соответствующие объемы у России, чтобы поставлять их европейским покупателям.
▪️Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также предложил перенести место продажи российского газа на физическую границу между Россией и Украиной, что передаст право собственности на газ европейским покупателям и обяжет Украину обеспечить транзит в соответствии с ее соглашением о свободной торговле с ЕС.
▪️До февраля 2022 года Россия была главным поставщиком газа в ЕС, обеспечивая более 40 % его импорта. После начала конфликта на Украине и сокращения поставок Европа ускорила отказ от российских энергоносителей. В прошлом году доля российского газа в импорте ЕС составила около 8%.
▪️Разрешение дальнейшего транзита российского газа через Украину также подорвет сигнал, что ЕС больше не может вести дела с путинской Россией — утверждает Бенджамин Шмитт, научный сотрудник аналитического центра CEPA.
▪️«Ставки не могут быть выше. Продолжение транзита российского газа в любой форме — будь то через открытое продление контракта с контролируемым Кремлем «Газпромом» или под любым другим названием, но все равно де-факто российским — будет опасным для Украины», — считает эксперт.
Замкомбрига 47-й бригады избил контуженного солдата.
Об этом сообщает депутат Лубенского райсовета Цыганенко.
Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь военнослужащему получившему контузию, и выведшего с «нуля» раненого «побратима» и пленного, заместитель командира 47 ОМБР жестоко его избил. И после того как военный заявил, что напишет рапорт об избиении, заявил: «Если ты подашь рапорт, я тебя собственноручно расстреляю» https://t.me/kindzadza_ua/12777
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 гру, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.