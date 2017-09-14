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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:12
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Так щоб ірпеняни не думали «не твоя війна»))
смеяться / шутить над чужим горем аморально и неуместно. ты увлёкся троллингом. Ирпенчане не виноваты что путин напал. Но тебя послушать они "получили по заслугам". Потому что не то что-то думали.
Війну не заслужив ніхто. Але вона прийшла.
А далі , коли війна трохи відкотилася , вже почались дії, які заслуговують на тролінг. Тобто бездіяльність, а не дії. І ця бездіяльність продовжується. Навіть у «місцевих» Дніпрян, яким порохом пахне все сильніше.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 19 лют, 2025 01:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:13
Hotab написав:detroytred
В сенсі не так?
Я що заперечував щось у вас?
Лише звернув увагу на розділення предметів.
Які предмети ви у мене ділили?))
Я про існування ваших предметів навіть не знав))
Я ж кажу, ви дуже зациклились саме на конфлікті, хто почав, хто мав як відповісти.
Саме на конфлікті. Да.
Бо очевидно ж, що Флер відморозилась і почала конфліктувати,коли ЛАД правильно спростував її закид, в якому вона сумістила ВВП номінальний з ВВП (ППС).
А потім Будівельник ще й перевів до іншого показника - ВВП на душу.
Ви по питанню відгукнулись так, що ще більше змістили акцент.
Я звернув увагу, що предмети різні.
Тим паче, що ви "Я про існування ваших предметів навіть не знав)) "
Після мого повідомлення взнали!
Про існування "моїх предметів".
Без будь-яких претензій з мого боку до вашого повідомлення.
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detroytred
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:15
Hotab написав:
То чому Флер не вказала, що треба дивитись на інші показники?
Або ви?
Я спробував ))
Але ж теж не так))
......
А где вы попробовали? Не увидел.
Я вам ответил - viewtopic.php?p=5826882#p5826882
.
Добавлю для вас, поскольку вы не видели, с чего началось.
Началось с замечания prodigy
:
ввп рф на 10% більше ввп Австралії(з населення 27млн), де тут багатство?
.
Я ответил, что
Ответил потому, что надоели постоянные попытки некоторых учёток представить РФ слабыми и недоразвитыми.
Если они такие слабые, всего на 10% выше Австралии, то почему, несмотря на значительную помощь Запада и какие-никакие, но санкции, они продолжают пусть медленно, но наступать и подходят уже к границам Днепропетровской области?
Если они такие слабые, то почему мы до сих пор хотя бы не под Тулой?
Мне это напоминает разговоры о "чмобиках" в 2022. Но я понимаю, что тогда это было нужно. Сейчас уже давно наши военные откровенно пишут о том, что враг сильный, что они хорошо учатся и неплохо воюют.
А простыни будивельника с длинными столбцами цифр... Я не пытался доказывать, что РФ богатая страна в смысле хорошей и богатой жизни людей. Понятно, что они заметно отстают от передовых стран по доходам на душу населения. Так что именно будивельник "брехло і маніпулятор", подменяющий тему разговора и пытающийся личными выпадами доказать непонятно что.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:15
Hotab написав:
вже почались дії, які заслуговують на тролінг. Тобто бездіяльність.
и конечно всезнающий хотаб знает где геройство, а где бездеятельность, поэтому троллит строго по делу. Вытри свой дебильный юмор с предыдущей страницы. Страна сопротивляется ровно так, как высшее руководство руководит сопротивлением. Есть претензии идёшь в минобороны и предъявляешь. Если смелости хватит. Ещё раз, высшее руководство руководит обороной, а не ирпенчане.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:22
Wirująświatła
Страна сопротивляется так как руководство руководит сопротивлением.
Руководство нічим не «руководіт». І само «руковлдство» якесь міфічне слово. Йди в армію, будеш сам «руководить». Можуть і взвод дати. У тебе всюди якесь «руковлдство» заважає.
Ти самого себе спитай, чому ти не захищаеш свій Ірпінь. Хіба через владу?
В 22-му ти казав, бо нікому буде кран поміняти, якщо в аренде зірве його. Без тебе загнеться бізнес. (Так собі відмазка, коли реальна загроза знищення Ірпеня, і вона знову існує).
Тепер у тебе влада.
До цього ще було «я не воїн, я не хочу, я не вмію»
Я тебе нікуди не відправляю) Але коли людина, яка нічого не робить, щоб його Ірпінь не розвалили, і не збирається нічого робити, запитує, «а для чого нас розвалили» - мені смішно. Бо це інфантильність. Тих, хто не бажає захищатись, їх розвалюють.
«Господар» он такий самий. Зойкає «ой, мені так кучеряво жилося!! Грошенята тікли, ледве встигав скирдувати! Мені так розвалили бізнес! Що ж мені робити?? Куди тікати? В Кишинів!! Вишиванку з тризубом і в Кишинів!! І буду лайкати , буду незламним!»
Цікаво, а хто має захищати його кучеряве життя і статки в Дніпрі? Микола з Закарпатського села?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 19 лют, 2025 01:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:28
Xenon написав:
Рыжего опять понесло...
❗️Україні потрібні вибори, якщо вона хоче місце за столом переговорів – Трамп.
росіяни не хотіли руйнувати Київ, і якби вони хотіли, вони б це зробили, – Трамп.
❗️Війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговорником» ще кілька років тому – Трамп.
Перемовини США та рф пройшли дуже добре, росіяни хочуть завершення війни, – Трамп.
❗️Зеленський не знає де половина грошей, які дали США, – Трамп.
❗️Україна доведеться платити, або пояснити, куди поділися наші гроші, – Трамп.
❗️ Зеленський – абсолютно некомпетентний президент, робить безглузді заяви, і його керівництво дозволило війні продовжуватися, – Трамп.
Ходил кувшин по воду, пока горлышко не отбили.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 01:44
холява написав: andrijk777 написав: Banderlog написав:
Чи гадаєте нас приймуть в євросоюз після рпв в травні?
Думаю ні.
Але шанси є. Якщо виберемо норм президента, проведемо деякі реформи, може через 3-5 років і приймуть.
А зараз Президент не нормальний ?
Вам би свіжим повітрям подихати , а то все пишите ....пишите
А як що під час виборів нам ПІДГОНЯТЬ на "літаках й танках " мідвільчука ?
Напевне будете стогнати що мріяли про таке .
Пан семинарист, а сколько вы предлагвете этому криворожскому выбляdky ещё сидеть на троне и пилить лаве с командой забронированных рыгоменеджеров ?
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