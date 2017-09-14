Додано: Сер 21 тра, 2025 21:53

detroytred написав: Hotab написав: detroytred



Сліп про перемовини нічого не казав.





Так навіщо тоді ви про нього кажете в контексті «збирались чи не збирались кацапи віддавати в 2022 році захоплені території»? Так навіщо тоді ви про нього кажете в контексті «збирались чи не збирались кацапи віддавати в 2022 році захоплені території»?

Про збирались віддавати я посилався на німецьке видання. Про збирались.



А на Сліпа посилався в контексті, що кацапи цілком могли не відходити. Да, несли значні втрати (їм до цього не звикати), але б залишались далі. На це він вказав.

А там би ще й і пристосовувались, знайшли заходи до зменшення втрат, налагодження логістики. Про збирались віддавати я посилався на німецьке видання. Про збирались.А на Сліпа посилався в контексті, що кацапи цілком могли не відходити. Да, несли значні втрати (їм до цього не звикати), але б залишались далі. На це він вказав.А там би ще й і пристосовувались, знайшли заходи до зменшення втрат, налагодження логістики.

Тобто ви дійсно вважаєте, що бат, який займає смугу оборони в кілька сіл під Києвом , і його командир знають про логістику у лісах під Чорнобилем чи біля Городні на Чернігівщині?? Знає яка частина колон постачання знищується. Скільки є ще підготовленого вільного транспорту на Брянщині, з якої раптом треба організувати постачання не на 2-3 дні боїв, а на місяці??У березні 2022 року російська армія мала обмежену здатність продовжувати наступальні дії біля Києва та Чернігова, але стикнулася з численними оперативними, тактичними і логістичними проблемами, які унеможливили успішне просування. Це стало однією з головних причин її відходу з північних регіонів України.Ось основні фактори, чому Росія відступила з Київського та Чернігівського напрямків:1. Провал початкового плану блискавичного захоплення КиєваРосія розраховувала на швидке захоплення столиці України протягом кількох днів — за допомогою десантів, прориву з півночі (через Білорусь) та розколу української оборони. Проте ЗСУ та тероборона відбили ці атаки, особливо у боях за Ірпінь, Бучу, Гостомель і Бровари.2. Логістичні проблеми• Російське постачання було не готове до затяжної війни. Колони техніки застрягали через нестачу пального, запчастин і провіанту.• Українські сили активно знищували логістичні лінії противника, в тому числі за допомогою дронів (наприклад, Bayraktar TB2) та мобільних груп з ПТРК.3. Високі втрати і моральне виснаження• Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці, особливо серед десантників та спеціальних підрозділів.• Мотивація і підготовка частин, які атакували Київ з боку Білорусі, виявилась низькою.4. Успішна оборона ЗСУ• Українська армія та сили територіальної оборони зуміли організовано захищати стратегічні напрямки, завдавати ударів по флангах та використовувати місцевість для партизанських дій.5. Рішення РФ змінити фокус кампанії• 25–30 березня 2022 року російське командування офіційно заявило, що «завершує першу фазу операції» та переорієнтовується на «звільнення Донбасу».• Насправді це була спроба пояснити фактичну поразку під Києвом і зосередити зусилля там, де логістика і тил були ближчими (схід України).Підсумок: Російська армія теоретично могла продовжувати атаки, але фактично не мала ресурсів і можливостей через провал плану, сильний український опір і внутрішні слабкості. Відхід з Київщини і Чернігівщини був вимушеним, а не «жестом доброї волі».До чого приводять «продовжувати атаки», коли нема на це ресурсу, коли тил не справляється, коли фланги відкриті всюди (ви маєте памʼятати, що в березні на півночі не було не те що суцільної лінії фронту, там навіть комунікації толком не охоронялись ) вам має бути відомо: розвал, оточення і знищення.