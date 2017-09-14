Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!» Все так?)) А ви забавний))
ну то хай йдуть ті хто не забавні. на диванах вони такі вумні. хай покажуть на передку.
ЗІ а стосовно "забавності" - на днях наслухався що витворяють штурмовики коли їх на ротацію виводять. так шо в нас ще все попереду коли вони повернуться. 90-і будуть казочками для дітей.
Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний. Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас )) Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
Кое у кого здоровья в 44 столько, что на на причёске под фуражкой можно гвозди 120е, которыми лопасти к пропеллеру прибиты, кувалдой ровнять. А не пенсию впятеро от ветеранов коксохима и петровки с 30ти летним стажем на карточку кидать
Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний. Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас )) Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
ця "забавність" - прямий наслідок побаченого і перенесеного на війні. так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують. банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі. і з дивану розказувати - а шо такоє то він від хвороби кончився, або впєчатлітєльний сам виноват - і є ота падлючість коли міряють на себе тиловика.
Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують. банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.
«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.
Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема. Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.
Усвідомив різницю? «Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.
Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку