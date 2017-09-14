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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141631416414165141661416714168>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:22

  Letusrock написав:ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.

а що там в космічних військах черговий контрнаступ на атласі хмар
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:41

  Letusrock написав:ТОП-стратерія: 2 млрд спустити на новий пункт пропуску з Румунією, а проти ракет та шахедів воювати мясом
Росія нарощує темпи по ракетним ударам. Шахедів стає все більше і більше. Тому нам негайно треба посилювати мобілізацію. Стоїть питання виживання країни» - керівник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
Пропоную почати з невоювавшего 47 річного війскового журналіста Ігната ( орденоносця-полковника до речі) Мабуть вже наслужив на пенсію, яку йому будуть платити повернувшись з війни мобілізовані трактористи років до 60-65.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:04

  Schmit написав:На жаль таких умов, які були запропоновані у тих 7 пунктах, вже не буде. Це була разова акція, яку ми потужно прое**лі. Зате тепер можна розповідати лохторату, що команда Трампа сама вигадала умови миру і ні з ким їх не погодила. При цьому у лохторату не виникає логічне запитання, якщо пункти були вигадані, то чим нам згрожувало їх підписання?

Логіка на цьому форумі не живе(та у загалом по Україні також). У відповідь на це елементарне питаня можна почути тільки образи і фантазії. Очевидно що ця тема сильно дратує турбопатріотів тому що вона доводить очевидне - Зе(і велика частина суспільства) думає в першу чергу за себе а не за Україну(українців).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:29

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:На жаль таких умов, які були запропоновані у тих 7 пунктах, вже не буде. Це була разова акція, яку ми потужно прое**лі. Зате тепер можна розповідати лохторату, що команда Трампа сама вигадала умови миру і ні з ким їх не погодила. При цьому у лохторату не виникає логічне запитання, якщо пункти були вигадані, то чим нам згрожувало їх підписання?

Логіка на цьому форумі не живе(та у загалом по Україні також). У відповідь на це елементарне питаня можна почути тільки образи і фантазії. Очевидно що ця тема сильно дратує турбопатріотів тому що вона доводить очевидне - Зе(і велика частина суспільства) думає в першу чергу за себе а не за Україну(українців).

Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня

тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:40

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, дарую тобі ідею - влаштовуєшься в ТЦК, бусифікуєшь budivelnik'а та його синів, отримуєшь 20К гривень (як ти кажешь) за кожного
60К на кармані і твоя давня мрія здійснилась ))

Тільки у мене одне питання до тебе - чому ні ? ))
Ідея, звичайно, спокуслива :lol: - та я в душі - "добряк" . і, навряд, чи я зможу отак за ноги волокти по асфальту і запихати в бусік звичайних простих пересічних, які просто хочуть жити!

Але, побачивши Будівелька з його синами, то може би і плюнув на свої принцими і поволік би їх у бусік :lol:

А що, ти думаєш, що в тцк отак легко комусь "з вулиці" влаштуватись? :mrgreen:

я так й являю цю картину - у Успіха в кожній руці по сину Будівельника, Будівельника тримає ногами - й ця конструкція рухається до бусіка. питання з * - кого закинуть в бусік? :D верещати у будь-якому разі буде Долярчик - інші будуть мовчки робити свою справу :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 чер, 2025 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:41

  Letusrock написав:
  stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня

тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?

було декілька варіантів, які запропонували Раші - вона їх всі відкинула. що ще не зрозуміло слоупокам? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:42

  Letusrock написав:
  stm написав:Так, логіка капітуляції у України (українців) відсутня

тобто вищевказані 7 пунктів це капітуляція?

Так, ці 7 пунктів це для орків були зняття повне санкцій, не відповідальність за злочини :) а для України були 6 розпливчастих пунктів про мир у всьому мирі без краплі гарантій. Бува ж таке )
І Шмідт ще чомусь забува, що щоб ось цю хрень Віткофа ми підписали ми повинні були віддати ось ті "російськомовні" регіони типу м.Херсон, і не заключати воєнні союзи, з обмеженням армії у 100тис максимум і озброєнням дальність 40км.
Наразі ми вже запускали Нептун і Сапсан вже кудись там поцілили. Франт і не помітив що фізики і інженери таки ще є у неньці за стогонами однотипними ) spotify виділив ще 600млн.€ на дрони українським виробникам.
Було б непогано щоб частина була на оптоволокно, у орків воно на 30км, у нас менше і це проблема.
Востаннє редагувалось stm в Чет 19 чер, 2025 11:52, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:45

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  yama написав:Зображення контент мейкером попрацюю :)

декомунізації інфраструктури, не зрозуміло, чому тригеряться турбопатріоти, все як хотіли, а тепер починають як ЛАД гнати щось про "таку страну пролюбили"

та ми цю всію інфраструктуру з нуля відбудуємо, без проблем. Зробимо все ще краще ніж в Європах. Ну але є одна маленька проблемка - ДАЙТЕ ДЕНЕГ И ПОБОЛЬШЕ.

Можно и без денег.
Работящие пацаны из Бангладеша согласны работать буквально за тарелку каши (ну и бесплатный вайфай).
Но есть маленький нюанс - их надо завезти много, а через 20 лет по естественным причинам их станет ещё больше.

  yama написав:
  flyman написав:
  Letusrock написав: пишуть що йому було 31 рік

А Мар"яні 37, їй би замуж, захисників нарожать

ми читали про її трагічну любов до військового якого потім вбили москалі

А про государственную программу заморозки спермы не читали?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  anduzenko написав:Работящие пацаны из Бангладеша согласны работать буквально за тарелку каши (ну и бесплатный вайфай).
Но есть маленький нюанс - их надо завезти много, а через 20 лет по естественным причинам их станет ещё больше.

залишається надія що вони не захочуть жити в такому Сомалі де ще й холодно і повтікають у ЄС
Letusrock
 
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